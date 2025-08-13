Golkar El valor de la reunión de Gibran con TRY SUTRISNO es una armonía

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta (Waketum) GolkarIdrus Marham evaluó la reunión del vicepresidente (Vicepresidente) Gibrán Rakabuming Raka con el sexto vicepresidente de la República de Indonesia Prueba Sutrisno una armonía.

Leer también: Entre el 80 aniversario de la República de Indonesia a la residencia de TRY SUTRISNO, Gibran recibió este consejo



Incluso se mencionó amistad Entre figuras nacionales es una necesidad y necesidad.

«Sí, creo que esto es así. Así que esto es, si seguimos las formas de pensar y los principios desarrollados por nuestro Presidente, que somos una gran familia. No olvides el discurso elegido del primer presidente en el que May nos ha recordado que Indonesia es una casa grande, y somos residentes de la casa.

Leer también: Viral Gibran no tenía varios ministros durante las ceremonias militares, Bahlil dijo esto



 

El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka visitó la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, TRY SUTRISNO Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

Idrus explicó que el pueblo indonesio se adhirió al valor de la cooperación mutua y la unión. Hizo hincapié en que la amistad, tanto en forma de safaris políticos como en reuniones informales, es algo que no se puede evitar.

Leer también: La Meca es el tema del tema de Munaslub de Golkar Nongol para el público: ¡aparece la cara de Dong!



«Cualquiera sea el nombre, quiera amistad política, safari político o reunión, es una necesidad», dijo.

Según él, las reuniones entre cifras pueden eliminar la posibilidad de sospecha e interpretación política incorrecta. También consideró que tales interacciones realmente beneficiaron a la nación porque pudo minimizar el potencial de la calumnia política.

«Ahora también hay muchos procesadores, por lo que tenemos que alentar reuniones como esa», dijo.

Anteriormente, el vicepresidente (Vicepresidente) Gibran Rakabuming realizó una visita amistosa a la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, General (ret.) Try Sutrisno, en Yakarta, el miércoles 13 de agosto de 2025.

En una cálida y respetuosa atmósfera de reunión, Gibran fue bien recibido por el TRY SUTRISNO, Tuti Try Sutrisno y la primera hija del sexto vicepresidente, la Sra. Nora Tristyana Try Sutrisno.



El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka visitó la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, TRY SUTRISNO Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

Además de la amistad, esta visita se convirtió en una manifestación tangible del presidente Prabowo Subianto de que la próxima generación de la nación debe sinergizar con sus predecesores, incluida la construcción de una estrecha comunicación con los adultos mayores, para fortalecer la continuidad del liderazgo nacional.

 

El vicepresidente Gibran Rakabuming Raka visitó la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, TRY SUTRISNO Foto : Oficina de la Secretaría del Vicepresidente

El momento también se subió en su Instagram @Gibran_rakabuming.

«Hoy tuve la oportunidad de visitar la residencia del sexto vicepresidente de la República de Indonesia, General (Ret.) Intentar Sutrisno, para mantenerse en contacto y entregar la invitación para conmemorar el 80 aniversario de la República de Indonesia», escribió Gibran como citado el miércoles 13 de agosto de 2025.