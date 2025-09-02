Golkar dijo que Adies Kadir sigue siendo un waketum a pesar de ser desactivado del DPR

Yakarta, Viva – Presidente de la fiesta DPP GolkarDave Laksono dijo Adies kadir Aún así, el vicepresidente de la fiesta (Waketum) a pesar de que ha sido desactivado de los miembros RPD. Mencionó los problemas del partido separados de la membresía en el DPR.

Leer también: Acciones anarquistas a personas desfavorecidas, se dice que termina la confusión



«Sí, eso es algo separado (desactivado y estado en Golkar). Entonces, si ese es el Sr. Adies, sigue siendo uno líder En Golkar, «Dave dijo a los periodistas en el Complejo del Parlamento, Senayan, Yakarta, el martes 2 de septiembre de 2025.



Golkar Party Waketum, Adies Kadir en la oficina de DPP de la fiesta de Golkar

Leer también: 7 sátira golpeando a Agnez Mo para el DPR, desde un ecuación baja hasta sin empatía



Por otro lado, Dave afirmó no saber acerca de la propuesta de reemplazar a los ADI como líder del DPR. «Todavía no sé que (ya hay una propuesta de reemplazo o no). Debe solicitarse directamente al liderazgo», dijo.

Se sabe que el Consejo Central de Liderazgo (DPP) del Partido Golkar desactivó oficialmente al Presidente Adjunto del Parlamento Indonesio, Adies Kadir, como miembro del Parlamento Indonesio de la Facción Golkar y fue efectivo a partir del lunes 1 de septiembre de 2025.

Leer también: Sahroni CS todavía recibe salarios después de ser desactivado, Burt DPR: Asuntos de fiestas respectivas



El Decreto DPP del Partido Golkar fue firmado directamente por el presidente del Partido Golkar, Bahlil Lahadalia y el Secretario General del Partido Golkar, Muhammad Sarmuji.

En la carta, el Partido Golkar reiteró que las aspiraciones de la gente siguen siendo la referencia principal de la lucha política del partido.

Además, el DPP del Partido Golkar también enfatizó la importancia de la disciplina y la ética para todos los miembros del Parlamento indonesio de la facción Golkar.

«Según esta consideración, el Consejo de Liderazgo Central del Partido Golkar desactivó oficialmente a Adies Kadir como miembro del DPR de la facción del Partido Golkar, a partir del lunes 1 de septiembre de 2025», dijo Sarmuji en su declaración oficial, domingo 31 de agosto de 2025.



Vicepresidente de la Cámara de Representantes, Adies Kadir

El Partido Golkar DPP declaró que todo su progreso político fue la cristalización del espíritu populista que se basó en los ideales nacionales como estipulados en el preámbulo de la Constitución de 1945.

Golkar también expresó su profunda tristeza por la muerte de varios ciudadanos indonesios en varios eventos recientemente, especialmente cuando lucharon por aspiraciones.

«El DPP del Partido Golkar confirma los esfuerzos del partido para fortalecer la disciplina y la ética para los miembros del Parlamento Indonesio del Partido Golkar», dijo.