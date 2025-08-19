Golkar dará una posición a Setya Novanto si nuevamente activamente política

Yakarta, Viva – Vicepresidente de la fiesta GolkarAhmad Doli Kurnia menciona Setya Novanto Aún no renunció al partido a pesar de ser condenado por el caso de corrupción E-KTP. Dijo que hasta ahora, Setnov sigue siendo un cuadro de Golkar.

«Primero, queremos enfatizar que Setya Novanto hasta donde yo sé nunca renunció o salió del Partido Golkar. Golkar nunca emitió una carta para detener al Sr. Setya Novanto», dijo Doli en el complejo del Parlamento, Senayan, Central Jakarta, martes 19 de agosto de 2025.

«Entonces, a partir de hoy, Setya Novanto sigue siendo un cuadro de la fiesta de Golkar, siendo parte de la familia extendida del partido Golkar. Bueno, por supuesto, con lo que ha pasado», continuó.



Setya Novanto (segundo desde la izquierda) libre de Sukamiskin Lapas, Bandung, West Java Foto : Especial/cepi kurnia/tvone

El vicepresidente de la Comisión II de la Cámara de Representantes II admitió que estaba agradecido de que Setya Novanto pudiera ser libertad condicional. Se dice que la liberación del ex presidente del Partido Golkar está de acuerdo con el mecanismo o procedimiento vigente.

«Además, la libertad condicional de ayer había pasado por varias condiciones, por ejemplo, se consideró 2/3 de cumplir la oración, luego se comportó bien, seguir los programas de desarrollo legal y todo tipo», dijo.

También invitó a Setya Novanto activo De vuelta en la fiesta de Golkar. La fiesta con el árbol de Banyan, dijo Doli, preparará un puesto para Setya Novanto si regresa a la fiesta. Según él, Golkar es una fiesta abierta.

«Entonces, incluso si, por ejemplo, quieres volver a estar activo, ¿dónde está la pregunta de activo? Si quieres estar activo en la fiesta, somos de manos abiertas, por favor siempre que quieras estar activo en la fiesta donde?» Dijo Doli.

«Por supuesto, como una posición en la que él ha sido la capacidad que alguna vez fue el presidente general. Por lo tanto, el punto es y mucho menos los cuadros, si la gente común ayuda a Golkar, ganando a Golkar, solo nos divertimos especialmente a los que han estado en la fiesta de Golkar», agregó.

Se sabe que el ex orador del parlamento indonesio Setya Novanto, que fue condenado por casos de corrupción, recibió libertad condicional de Sukamiskin Penitenciary (LAPAS), Bandung City, West Java.

«Sí, es cierto (Setya Novanto) es libre ayer. Es libre de ser libertad condicional porque es una revisión de su regreso otorgado de 15 años a 12.5 años», dijo el jefe de la oficina regional del Director General de Correcciones de Java Occidental, Kusnali, cuando se confirmó en Bandung el domingo.

Kusnali se aseguró de que la libertad condicional a Setya Novanto estuviera de acuerdo con las reglas al someterse a dos tercios de su período criminal de un prisión total de 12.5 años.

«Calculó que los dos tercios recibieron libertad condicional el 16 de agosto de 2025», dijo.