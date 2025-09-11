Golkar cree que Mukhtarudin traerá un nuevo avance en el Ministerio de P2MI

Yakarta, Viva – Secretario General del Partido Golkar METRO. Sarmuki afirmó que el nombramiento de cuadros del partido Golkar, Mukhtarircomo ministro de protección Trabajadores migrantes Indonesia (P2MI) del presidente Prabowo Subianto es un mandato importante que se refiere a los intereses estratégicos de la nación.

Leer también: El Secretario General de Golkar dijo la dirección de Bahlil: no se flexione, absorbe las aspiraciones de la gente



Mukhtarudin, quien anteriormente se desempeñó como miembro del Parlamento Indonesio y Secretario del Partido Golkar del Parlamento Indonesio, reemplazaba a Abdul Kadir Karding en el liderazgo del Ministerio de P2MI.

«El campo de protección de los trabajadores migrantes indonesios es un campo muy estratégico, ya que involucra el mandato de la Constitución. Nuestro país se basa en la Constitución de 1945 que establece claramente que el estado está presente para proteger a todos los pueblos indonesios y todos los derrames de sangre indonesios, incluidos los ciudadanos indonesios que trabajan en el extranjero», dijo Sarmuji en su título en Jakarta, el jueves 11 de septiembre, 2025.

Leer también: Golkar sobre la propuesta de la ley anti -flexión: lo simple no necesita ser regulado, complicado



Según Sarmuji, los trabajadores migrantes indonesios son héroes de divisas, así como los rostros de la nación en el extranjero. Por lo tanto, la presencia del estado no solo se muestra a través de la protección legal, sino también al prepararlos para tener una mejor capacidad.

Leer también: Hasnuryadi Sulaiman niega el cuadro de Paw Golkar aprobado Tanah Laut DPRD



«El Ministerio de P2MI debe asegurarse de que cada trabajador migrante obtenga una capacitación y educación óptimas, especialmente la educación vocacional. Esta es una forma tangible que el estado está presente, no solo liberando el trabajo en el extranjero, sino que también les proporciona habilidades», dijo.

El presidente de la facción del Partido Golkar del parlamento indonesio enfatizó que los trabajadores migrantes indonesios que están cada vez más capacitados y educados podrán protegerse mejor de diversos riesgos.

Esto es importante teniendo en cuenta que los desafíos de los trabajadores migrantes no son solo una cuestión de contratos de empleo, sino también de la capacidad de adaptar, proteger sus derechos para enfrentar posibles amenazas en el extranjero.

«Los trabajadores migrantes indonesios que están cada vez más capacitados y educados serán más capaces de protegerse. Serán más seguros, más independientes y más resistentes para enfrentar la dinámica en el país donde trabajan», dijo Sarmuji.

Además, también enfatizó que aumentar la capacidad de los trabajadores migrantes tendrá un impacto directo en el bienestar de sus familias.

«Con mejores habilidades, los trabajadores migrantes tendrán mayores ingresos. Eso significa que son más capaces de apoyar a sus familias y mejorar su nivel de vida. Este es un gran objetivo que debe ser realizado por el Ministerio de P2MI bajo un nuevo liderazgo», dijo.

El Partido Golkar, según Sarmuji, apoyará completamente los pasos estratégicos tomados por Mukhtarudin como Ministro de P2MItanto en términos de mejorar la calidad de los trabajadores migrantes como para garantizar una protección integral para todos los trabajadores migrantes indonesios.

«El Partido Golkar cree que con la larga experiencia de Pak Mukhtarudin en el mundo de la política y la legislación, podrá traer nuevos avances. El Ministerio P2MI debe estar presente como una casa de protección, empoderamiento, así como un centro de construcción de capacidades para nuestros trabajadores migrantes», dijo el legislador del Distrito Electoral del East Java VI.