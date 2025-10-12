Golkar alienta a los internados islámicos a obtener el 20 por ciento del presupuesto estatal, esta es la razón

Jacarta – Presidente de la Fracción del Partido Golkar El representante de la RPD Muhamad Sarmuji alentó la institución educación cabaña internado recibir una asignación de fondos para la educación del 20 por ciento del presupuesto de ingresos y gastos del estado (Presupuesto público), según lo dispuesto por la Ley del Sistema Educativo Nacional (Sisdiknas).

«La facción del Partido Golkar apoya plenamente la inclusión de la educación religiosa, como los internados islámicos, en la revisión de la Ley del Sistema Educativo Nacional. Esto es importante para que los internados islámicos también obtengan derechos de financiación del presupuesto estatal del 20 por ciento, al igual que otras instituciones educativas», dijo Sarmuji en su declaración en Yakarta, el sábado 12 de octubre de 2025.

Sarmuji enfatizó que los internados islámicos son una parte integral del sistema educativo nacional que tiene un papel importante en la formación del carácter y la moral de la nación. Sin embargo, hasta ahora muchos internados islámicos todavía sobreviven gracias a la autofinanciación comunitaria y donaciones voluntarias.

«No dejemos que los internados islámicos luchen solos. El Estado debe estar presente de forma sistemática y sostenible, no sólo con ayuda incidental», afirmó.

Según el Secretario General del Partido Golkar, la tragedia que sufrió el internado islámico Al Khoziny en Sidoarjo, Java Oriental, es un recordatorio de que la atención del Estado a los internados islámicos debe ser estructural, no sólo caritativa.

«Pondok Al Khoziny recibió asistencia de la APBN. Esto es una prueba de que cuando el Estado está presente, los internados islámicos pueden obtener mejores instalaciones. Pero lo más importante es que debemos asegurarnos de que esta institución de educación religiosa no gubernamental reciba un apoyo presupuestario continuo en el futuro», explicó Sarmuji.

Cree que si los internados islámicos se incluyen explícitamente en la revisión de la Ley del Sistema Educativo Nacional, entonces la sostenibilidad de su financiación estará garantizada y no dependerá de políticas anuales. De esta manera, los internados islámicos pueden mejorar la calidad de la educación y el bienestar de su personal docente sin perder la identidad independiente que les caracteriza.

«El Estado no sólo debe reconocer moralmente el papel de los internados islámicos, sino que también debe enfatizarlo fiscalmente», afirmó.

La facción del Partido Golkar, el legislador de Java Oriental, enfatizó que lucharía para que la formulación de la revisión de la nueva Ley del Sistema Educativo Nacional refleje verdaderamente la justicia para todas las formas de unidades educativas en Indonesia, ya sean formales, no formales o de base religiosa.