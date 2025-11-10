Golkar agradece los títulos de héroes nacionales de Suharto y Gus Dur: Esto es la reconciliación nacional

Jacarta – Secretario General del Partido Golkar METRO. Sarmuji apreciar y transmitir gracias a Presidente Prabowo Subianto quien ha conferido el título héroe nacional al segundo presidente de la República de Indonesia Suharto y otras nueve figuras nacionales, incluido el cuarto presidente de la República de Indonesia, Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Lea también: Golkar agradece a Prabowo por otorgar el título de héroe nacional a Suharto y Gus Dur: símbolo de la reconciliación nacional



«Gracias al gobierno indonesio, especialmente al Presidente Prabowo Subianto, que otorgó el título de Héroe Nacional al segundo Presidente de la República de Indonesia, Soeharto o Pak Harto. Esta es una forma de respeto estatal por sus servicios y devoción a la nación y al Estado indonesios», dijo Sarmuji en Yakarta, el lunes 10 de noviembre de 2025.



El presidente Prabowo Subianto entregó el título de Héroe Nacional a Suharto

Lea también: Perfil y trayectoria profesional de Suharto, quien fue nombrado héroe nacional



Sarmuji evaluó que la concesión de este título no era sólo una forma de reconocimiento por el gran papel de Pak Harto en el desarrollo nacional, sino también un reconocimiento a su dedicación que comenzó mucho antes de que asumiera la presidencia.

«Pak Harto desempeñó un papel importante, tanto en los períodos anterior y posterior a la independencia, como durante su mandato como presidente, que dirigió el desarrollo de la nación durante más de tres décadas», afirmó.

Lea también: Suharto no sólo tiene el título de Héroe Nacional, sino que también ostenta el rango de Gran General.



Además, Sarmuji se refirió al papel de Pak Harto en la traducción de Golkar de los pensamientos de Bung Karno.

«Pak Harto formó parte del consejo directivo de Golkar que implementó trabajos en el desarrollo de Indonesia. Por lo tanto, su legado se siente hasta el día de hoy. También tradujo los pensamientos de Bung Karno y dio origen a la idea inicial de los ‘Grupos Funcionales’, un concepto que luego fue plasmado por Soeharto en ‘Grupos de Trabajo'», explicó Sarmuji.

«No debemos olvidar la historia. Bung Karno fue el iniciador inicial de la gran idea de los grupos funcionales, y fue Pak Harto quien la convirtió en una fuerza sociopolítica concreta en la forma de Golkar», añadió.

Según el presidente de la fracción del Partido Golkar de la RPD de RI, el premio estatal a Suharto es también un recordatorio para que la próxima generación de Golkar emule el espíritu de servicio y trabajo duro en la construcción de la nación. Golkar nació de un espíritu de servicio, no sólo de poder.

Este premio reafirma las raíces ideológicas e históricas del Partido Golkar como parte del largo camino de la nación indonesia.

«Pak Harto ha dejado una marca histórica que moldeó el rostro de la Indonesia moderna. No sólo construyó la infraestructura y la economía, sino que también heredó la estabilidad y la gobernanza del desarrollo, que es la base del progreso de Indonesia hoy», dijo.