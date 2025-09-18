Golden Globe Awards Set ‘Golden Eve’ CBS Special, Golden Week Events

El Premios del Globo de Oro expandirá su presencia el próximo año con un «Eva dorada«Primetime especial en CBS así como una lista de eventos de Golden Week en Los Ángeles antes de la 83a ceremonia anual del 11 de enero.

El especial de «Golden Eve» presentará lo más destacado de la presentación de los premios Tribute de los Globos, el Premio Cecil B. DeMille y el Premio Carol Burnett. Está listo para emitirse el 8 de enero en CBS y Paramount+. Este año, los Globos celebraron una ceremonia separada para esos felicitaciones, que se presentaron a Viola Davis y Ted Danson. Los destinatarios de 2026 se darán a conocer pronto.

El plan para una semana dorada de eventos y celebraciones en Los Ángeles está diseñado para generar rumores y construir una comunidad dentro de la industria del entretenimiento. CBS también promoverá el tema de Golden Week en gran medida en el aire, incluidas las integraciones con una gama de espectáculos de CBS. (Divulgación: The Golden Globe Awards y Dick Clark Prods. Son propiedad de PMC, la empresa matriz de Variedad.)

«Estamos muy emocionados de expandir nuestra asociación con CBS y llevar los Globos de Oro a un público aún más amplio en la cartera de Paramount», dijo Jay Penske, CEO de Dick Clark Productions. «Con ‘Golden Eve’, celebraremos las figuras más talentosas e influyentes de la industria, reconociendo a los destinatarios del prestigioso premio Cecil B. DeMille y el Premio Carol Burnett. Esta es una oportunidad para honrar adecuadamente a aquellos que han moldeado de manera tan profunda nuestra cultura con más que un momento de 2 minutos. evento, convirtiéndolo en una piedra angular de la temporada de premios «.

Los detalles de los planes de Golden Week se presentarán a medida que se acerca la ceremonia.

«CBS ha defendido durante mucho tiempo la excelencia en artes y entretenimiento y eso continuará en 2026», dijo Amy Reisenbach, presidenta de CBS Entertainment. «Con ‘Golden Eve’ y Golden Week, celebraremos los Globos de Oro en CBS y Paramount, creando una experiencia inmersiva que acerca a los espectadores a uno de los eventos más emblemáticos de Hollywood».

La expansión de la actividad temática de los globos ha sido durante mucho tiempo un objetivo de los organizadores de los premios. La administración de los Globes ha sufrido una transformación masiva en los pocos años a medida que cambió de la organización sin fines de lucro de Hollywood Extory Press Assn. a una empresa con fines de lucro propiedad de PMC.

«Los Globos de Oro siempre han honrado los logros de los talentos notables. Con ‘Golden Eve’, daremos a los espectadores una mirada más íntima a los legados de nuestros homenajeados y acercaremos al público a estos íconos», dijo Helen Hoehne, presidenta de Globos de Oro. «Estamos entusiasmados de crear una noche inolvidable de la televisión de premios con CBS y Paramount mientras celebramos estas leyendas».

(Foto: Viola Davis en la presentación de 2024 Cecil B. DeMille)