Golden Girls 40th Anniversary Apparel Collection: Shop Online

El Chicas doradas Ya no son solo la regalía de la televisión, son íconos de la moda nuevamente. En celebración del 40 aniversario del programa, la marca de ropa pop-cultura Tortuoso Se ha asociado oficialmente con «Golden Girls» en una colección que se casa con Miami Kitsch de los años ochenta con moderna fervor de fanáticos.

Noble Gold Girls × CakeworthyLa línea incluye camisetas, vestidos, botones, sudaderas con capucha, chaquetas, ropa de dormir, accesorios y piezas de inicio. Los diseños cuentan con Dorothy, Rose, Blanche y Sophia en obras de arte retro exageradas, con paletas de color verde azuladas, corales, amarillos melocotones y menta. Incluso el pastel de queso aparece, asintiendo con la cabeza al postre favorito de las damas. El Lookbook, se fue en su sitio web el lunes por la mañana, con su alineación de juguetes de lujo a la imagen de las mujeres vendiéndose casi al instante. Mientras que la colección completa todavía está en secreto, Variety puede compartir un vistazo exclusivo a dos piezas de la colección:

Para los fanáticos, la colaboración subraya el asombroso poder de permanencia de «Golden Girls». Incluso entre las generaciones que no estaban cerca de su carrera original, la serie continúa prosperando en la cultura de memes, en las plataformas de transmisión y en los fandoms LGBTQ+. Esta asociación aprovecha directamente a esa audiencia, reuniendo una IP nostálgica y un mercado ansioso por las colecciones de cápsulas de fandom.

En el lado de Cakeworthy, el movimiento señala otra adición de alto perfil a su lista en expansión de colaboraciones de cultura pop. La marca tiene un historial de convertir los espectáculos de culto y las películas en ropa del diseño delantero, con asociaciones anteriores con «Sesame Street», «Beetlejuice», «Harry Potter», «Sesame Street», «Wicked» y más.

Se emitió por primera vez en NBC en 1985, «The Golden Girls» se ejecutó durante siete temporadas y se convirtió en una de las comedias de situación más queridas de la televisión, ancladas por Bea Arthur, Rue McClanahan, Betty White y Estelle Getty. Ubicado en un hogar de Miami de color pastel, el espectáculo comenzó al centrar a cuatro mujeres mayores que navegaban por la amistad, las citas y el envejecimiento con ingenio y sus iguales frases. Ahora puedes transmitir las siete temporadas de Golden Girls en Hulu.