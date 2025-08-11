‘Golden’ de ‘Kpop Demon Hunters’ se abre a No. 1

La animación de Netflix y Sony Pictures ha golpeado el oro de la lista con «Golden», el breakout de Fictional K-Pop Girl Group Huntr/XAltando al No. 1 en el Billboard Hot 100.

Mide el primer lugar con casi 32 millones de transmisiones, 8,4 millones de impresiones de audiencia de radioglay y 7,000 vendidos en los Estados Unidos. Interpretada por los cantantes y compositores Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami, la canción marca un primer histórico: el único Hot 100 No. 1 Hot 100 por un grupo K-Pop femenino en la historia de más de 60 años de la lista: BTS y sus ricos salas de más de 60 años.

También en el Hot 100, Saja Boys, Huntr/X’s Rivals, sube del No. 9 al No. 8 para un nuevo Hot 100 High con «Your Idol».

El álbum matriz, el «Cazador de demonios de KPOPS ”banda sonora, se mantiene estable en el número 2 en el Billboard 200Registro de su mejor semana hasta el momento con 100,000 unidades de álbum equivalentes. El disco, vinculado a la película animada de acción-fantasía del mismo nombre, ha ganado impulso cada semana desde su debut hace siete semanas.

Lanzada el 20 de junio, la película llena de acción se ha convertido en un fenómeno de transmisión global en Netflix, aterrizando en los 10 mejores de la plataforma en los 93 países rastreados y llegando al número 1 en 33, incluidos Corea del Sur, Brasil, Francia, México y Filipinas.

También está haciendo olas en la parte superior del Hot 100 está el muy esperado de Chappell Roan «El metro«Al llegar al número 3. Una balada que actuó por primera vez hace más de un año, en el Festival de Ball de Gobernadores 2024,» The Subway «es el primer lanzamiento de música de Roan desde» The Giver «a principios de este año.

«The Subway» ahora es la canción más alta de Roan de todos los tiempos en el Hot 100, superando a «Pink Pony Club» y su sencillo, «¡Buena suerte, nena!» La canción debuta en la lista con 25 millones de transmisiones, 787,000 en audiencia de Airplay.

Volver en la lista de álbumes, Morgan Wallen«Soy el problema» continúa dominando durante una décima semana en el número 1. Es una carrera que vincula al creador de éxitos del país con Elton John durante las cuartas semanas más en el número 1 entre los artistas masculinos en la historia de la lista (Elvis Presley lidera con 67 semanas). Wallen también es el único acto que pasa al menos 10 semanas en el número 1 con tres álbumes consecutivos de larga duración. («Una cosa a la vez» gobernó durante 19 semanas no consecutivas en 2023-34 y «Dangerous: the Double Album» tuvo muescas 10 semanas consecutivas en 2021).

Reneé Rapp logra su álbum de mejor marca hasta el momento (y el primer top 10) como «Bite Me» debuta en el número 3 en el Billboard 200 con 64,000 unidades de álbum ganadas. Anteriormente alcanzó su punto máximo con una entrada en el Billboard 200, «Snow Angel», que entró en el número 44 en 2023.

$ UicideBoy $ también gana su álbum de mejoristas mientras «Thy Kingdom Come» debuta en el número 4 con 57,000 unidades de álbum ganadas. Es el quinto top 10 set para el dúo de hip-hop, detrás de su entrada número 5 de la «Depresión del Nuevo Mundo» de 2024. Mientras tanto, Yeat recolecta su sexto esfuerzo de los 10 mejores juegos cuando «Dangerous Summer» comienza en el número 9 con 34,000 unidades de álbum ganadas. Recolectó casi 26 millones de corrientes y 16,000 ventas.

El resto del Top 10 en el Billboard 200 es completado por el «botín» de Justin Bieber en el número 5; «You Be Be Be Be Mell, de Alex Warren en el número 6; «Una cosa a la vez» de Wallen en el número 7; y el «SOS» de SZA vuelve a entrar del No. 12 al No. 8. «Short N ‘Sweet» de Sabrina Carpenter cierra la parte superior en el No. 10.