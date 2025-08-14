Gold sube 400 rupias a Rs 1,01,420, Rallies de plata Rs 1.500







Los precios del oro subieron de 400 rupias a Rs 1,01,420 por cada 10 gramos en la capital nacional el jueves sobre las nuevas compras por almacenistas en línea con la empresa tendencias globalesSegún la Asociación All India Sarafa.

El metal amarillo del 99.9 por ciento de pureza se había asentado en Rs 1.01,020 por 10 gramos en la sesión anterior.

El oro del 99.5 por ciento de pureza aumentó en Rs 400 a Rs 1,01,000 por 10 gramos (incluido todos los impuestos) el jueves. Había cerrado a Rs 1,00,600 por 10 gramos el miércoles.

En el capital nacional, Los precios de la plata aumentaron en 1.500 rupias a Rs 1.13,500 por kg (incluidos todos los impuestos) el jueves.

«Los precios de oro y plata aumentaron después de que los comerciantes aumentaron sus apuestas en la Reserva Federal de los Estados Unidos por reanudar los recortes de tasas de interés en la reunión de septiembre. Si bien las indicaciones de una desaceleración del mercado laboral proporcionaron espacio para una flexibilización adicional, el informe más reciente del índice de precios del consumidor de los Estados Unidos disipó las preocupaciones sobre la inflación impulsada por las tarifas», dijo Renisha Chainani, directora de investigación de Augmont.

En el frente global, Spot Gold subió marginalmente para operar a USD 3,356.96 por onza en Nueva York.

«El oro extiende las ganancias al comercio antes del índice de precios del productor estadounidense y los datos de reclamos de desempleo.

«Sin embargo, el optimismo sobre el comercio, ya que Washington y Beijing extendieron su tregua tarifa en 90 días, y las próximas conversaciones entre A NOSOTROSLos líderes europeos, ucranianos y rusos, podrían moderar aún más al alza «, dijo Kaynat Chainwala, AVP de investigación de productos básicos en Kotak Securities.

Según Jateen Trivedi, Analista de Investigación de Vicepresidenta y Moneda, LKP Securities, la debilidad en dólares ha prestado apoyo a los precios del oro, mientras que los aranceles en curso en varios países también han respaldado su fortaleza. En general, el oro sigue siendo positivo siempre que se mantenga USD 3.280 por onza.

Sin embargo, la plata mancha cayó un 0,41 por ciento a USD 38.35 por onza.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente