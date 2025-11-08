Gol de Bryan Mbeumo, el Manchester United venció al Tottenham en la primera ronda

Londres, VIVA – manchester unido mientras superior Tottenham Hotspur en la primera ronda de la undécima semana del partido de la Premier League 2025/2026 que tuvo lugar en el estadio Tottenham Hotspur, el sábado 8 de noviembre de 2025 por la noche WIB.

Lea también: Antes del Tottenham vs MU, Thomas Frank elogia a Rubén Amorim: es extraordinario en tiempos difíciles



El único gol de los Red Devils lo marcó Bryan Mbeumo en el minuto 32. El delantero camerunés completó con éxito un centro maduro de Amad Diallo con un fuerte cabezazo que se dirigió al ángulo superior izquierdo de la portería. Este gol le dio al MU una ventaja de 1-0 en el descanso.

La perfecta combinación entre Amad y Mbeumo fue la clave del éxito de MU para romper el punto muerto. Un centro preciso desde el lado derecho no pudo ser anticipado por la defensa de los Spurs ni por el portero Guglielmo Vicario.

Lea también: 6 clubes gigantes que quieren hacerse con Marcus Rashford después de brillar en Barcelona





Duelo Tottenham Hotspur vs Manchester United Foto : Instagram @manchesterunited

Para Mbeumo, este fue su sexto gol en la Premier League esta temporada, enfatizando su papel como principal jugador ofensivo bajo el mando de Ruben Amorim.

Lea también: Cómo Van Dijk amordazó la boca de Wayne Rooney



Aunque apareció en casa, el Tottenham pareció tener dificultades para penetrar la cerrada defensa del Manchester United, sólidamente defendida por el dúo Matthijs de Ligt y Harry Maguire. Los esfuerzos de Kolo Muani y Richarlison no dieron resultado varias veces porque el acabado final no fue óptimo.

La siguiente es la alineación de los dos equipos en este partido:

Tottenham Hotspur: Vicario (PO), Spence, Porro, Romero, Van de Ven, Palhinha, Sarr, Xavi Simons, Johnson, Kolo Muani, Richarlison.

manchester unido: Lammens (GK), Mazraoui, The Ligt, Maguire, Shaw, Dorgu, Amad, Cases, Fernandes.

Hasta el descanso, el marcador de 1-0 que le dio la ventaja al Manchester United sobre el Tottenham no había cambiado. Se prevé que ambos equipos se muestren más agresivos en la segunda mitad para asegurar puntos importantes en la competición por los cuatro primeros de la Premier League.