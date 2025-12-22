Gol anulado en el minuto 90+10 por el VAR, la victoria de Semen Padang sobre Persija genera polémica

VIVA – De Semen Padang FC contra persia Yakarta en el estadio Gelora Haji Agus Salim de Padang, el lunes 22 de diciembre de 2025, no sólo presentó un estrecho resultado de 1-0. Este partido dejó una polémica respecto a la decisión del árbitro.

La victoria de Kabau Sirah se confirmó con un gol en propia puerta Jordi Amat en el minuto 82. Sin embargo, los focos se centraron en el dramático gol de Persija Jakarta que fue anulado al final del partido después de que el árbitro lo revisara. NUESTRO.

El drama alcanza su punto máximo en el minuto 100 o 90+10′. Emaxwell Souza había dejado boquiabiertos a los aficionados del equipo local tras irrumpir en la portería de Semen Padang. La euforia de Persija duró poco tiempo antes de que el árbitro decidiera revisar el gol vía VAR.

Los resultados de la revisión indicaron que el gol no era válido. El árbitro evaluó que Allano Souza había cometido una falta primero en el proceso de marcar un gol. Esta decisión provocó inmediatamente fuertes protestas de los jugadores de Persija Jakarta, pero el árbitro de campo mantuvo su decisión.

Emaxwell Souza sintió una profunda decepción. A través de la carga de su historia personal de Instagram, el jugador de Persija expresó sus emociones. “Lo que pasó hoy es inexistente”, escribió Emaxwell, acompañado de un emoticón de cara de enfado.

En realidad, una actitud diferente provino del campamento de Semen Padang. consejero del club, Otra rosadaexpresó su agradecimiento por el liderazgo del árbitro en el partido. Consideró que el árbitro de campo fue valiente y firme al tomar decisiones cruciales.

«Gracias a Dios ganamos y conseguimos 3 puntos», escribió André Rosiade.

«Gracias a los niños que lucharon extraordinariamente. Gracias al árbitro que tuvo el coraje de actuar con firmeza y justicia», continuó.

Este resultado hizo que Persija Jakarta no lograra siete victorias consecutivas. Los Tigres de Kemayoran también tuvieron que estar dispuestos a bajar del segundo lugar en la clasificación de la Superliga y fueron superados por Persib Bandung.

Mientras tanto, para Semen Padang, los tres puntos adicionales son una importante inyección moral, aunque todavía se encuentran en la zona de descenso. Bajo la dirección de Dejan Antonic, Kabau Sirah poco a poco intentó salir de la presión, siendo esta polémica victoria uno de los momentos de resurgimiento.