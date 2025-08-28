Gojek habló sobre el incidente de OJOL que fue atropellado por Barracuda Brimob

Yakarta, Viva – pt goto Gojek Tokopedia TBK (GOTO) expresó una profunda tristeza y preocupación por el incidente del taxista de la motocicleta en línea (ojol) que fue atropellado por vehículos tácticos (Rantis) Barracuda poseído por Brote.

Leer también: BRIMOB LINDAS OJOL Hasta el asesinado, el Jefe de Policía de Metro Jaya listo para ser responsable



«Transmitimos profundas condolencias y preocupaciones sobre el incidente en Pejompongan. Transmitiremos la sincera oración y simpatía por las víctimas y las familias afectadas», dijo el jueves el Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones en una declaración escrita en Yakarta.

Leer también: Denny Sumargo da condolencias al conductor de Ojol que es atropellado por Rantis Brimob



Ade dijo que en este momento Goto continuó investigando y coordinando con partes relacionadas para obtener la claridad de las identidades de otras víctimas.

Continuará transmitiendo información oficial si hay nuevos desarrollos relacionados con este incidente.

Leer también: ¡Se aseguraron los miembros de Brimob que montan a Barracuda Lindas Ojol, ¡un total de 7 personas!



«También instamos a todas las partes a mantener la seguridad y el orden para que la situación permanezca propicio», dijo Ade.

El video del incidente Rantis Barracuda Brimob atropelló un taxista de motocicleta en línea (OJOL) extendido en varias plataformas de redes sociales (redes sociales), que se estima que se encuentra en Pejonpongan.

Después de atropellar a la víctima, el vehículo táctico continuó estimulando la velocidad y saliendo de la escena. Varios residentes y automovilistas que estaban furiosos estaban persiguiendo el vehículo a la carretera de no pegar Casablanca.

Según los informes, la víctima, conocida por un hombre, murió cuando fue llevado al hospital más cercano en el área central de Yakarta.

El jueves (29/08), una manifestación que originalmente se centró en frente del complejo MPR, DPR, DPD RI, Yaon, desde el mediodía, luego continuó hasta que la tarde condujo al caos.

Algunos lugares en todo el complejo del Parlamento, Senayan, también se convirtieron en un lugar de masa para enfrentamientos con las autoridades. Los puntos del choque entre Otros en Jalan Penjarutan, Jalan Penjompongan, Hilir Dam, KS Tubun Petamburan y Palmerah. (Hormiga)