Gojek asegúrese de que el servicio se ejecute normalmente aunque haya una demostración de controladores de OJOL

Yakarta, Viva – Direktur Airs y Communications Pt Airs & Communications Ir a Gojek Tokopedia TBK (GOTO), confirmó Ade Mulya, servicio Gojek sigue corriendo normal Aunque hay una demostración del socio conductor frente al edificio DPR/MPR RI en Senayan, Yakarta hoy.

Leer también: Antes de la acción de Ojol, la atmósfera en el edificio del Parlamento Indonesio sigue siendo tranquilo



«Con respecto a la información que circula con respecto al potencial de interrupción de los servicios debido al plan de acción de demostración, enfatizamos que las operaciones de Gojek continúan funcionando normalmente, y los clientes aún pueden usar nuestros servicios como de costumbre», dijo Ade en su declaración, miércoles 17 de septiembre de 2025.

Él dijo, Gojek respeta los derechos de cada individuo al expresar opiniones, incluidos los socios conductores (conductores) que eligen expresar sus aspiraciones.

Leer también: El número de disturbios de demostración en Makassar aumentó a 53 personas





Gojek y Tokopedia.

«Al mismo tiempo, también apoyamos completamente a los socios que aún optan por operar y completar los pedidos como de costumbre», dijo Ade.

Leer también: Policía regional de Java Occidental: Los perpetradores de manifestaciones antidisturbios en Java Occidental pueden fluir fondos desde el extranjero



Agregó que la compañía se compromete a mantener un ecosistema seguro, cómodo y productivo para todas las partes, tanto los socios de conductores como clientes.

«Gojek siempre está abierta a las aspiraciones de los compañeros de conductores activos y apeló a ser entregados de una manera ordenada y propicio. Hasta ahora, han estado disponibles varios canales de comunicación formales para acomodar los aportes constructivos y las discusiones de los socios», dijo.

Se sabe que docenas de taxistas de motocicletas en línea/en línea (OJOL) rompieron fuertes lluvias para demostrar frente al edificio DPR/MPR, para transmitir una serie de aspiraciones.

Por ejemplo, como un máximo del 10 por ciento de la Comisión, la eliminación del sistema de ranura o aceng, el descuento máximo de la comisión, así como la preparación de la ley de transporte y la revisión de las reglas de transporte.

Anteriormente, la Asociación de Taxis de Taxis de Motocicletas en línea de Garda Indonesia era una organización formada con el objetivo de luchar por los derechos y el bienestar de los taxistas de motocicletas en línea, tanto de dos ruedas como de cuatro ruedas, así como a los correos en línea en Indonesia.