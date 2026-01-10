‘Godzilla Minus Zero’ se estrenará en noviembre

“Godzilla menos cero”, la próxima secuela del exitoso “Godzilla menos uno«, se estrenará en Norteamérica el 6 de noviembre de la mano de Toho y GKids. El lanzamiento se produce solo tres días después del lanzamiento japonés, que toho dice es una rara reverencia casi simultánea para una película de Godzilla producida en Japón.

El estreno japonés del 3 de noviembre marca el mismo día en que se estrenó en los cines “Godzilla” original en 1954, ahora celebrado como el Día de Godzilla. “Godzilla Minus One” también se estrenó el 3 de noviembre en Japón en 2023, convirtiéndose en la película de Godzilla producida en Japón con mayor recaudación y ganando el Oscar por efectos visuales.

<br />

Takashi Yamazaki regresa como director, guionista y supervisor de efectos visuales de “Godzilla Minus Zero”. Aunque los detalles de la trama no se han publicado, la producción ya está en marcha en Toho Studios, con Robot como productor y efectos visuales a cargo de Shirogumi.

la secuela el título fue revelado durante el festival Godzilla en noviembre después de que la secuela se anunciara por primera vez en 2024.

En Norteamérica, “Godzilla Minus One” recaudó 56 millones de dólares, la película de acción real en japonés más taquillera de todos los tiempos. Se convirtió en la primera película de Godzilla nominada a un Oscar y el primer largometraje japonés en ganar en la categoría de efectos visuales.

Yamazaki dijo Variedad el año pasado que “Godzilla Minus One” se hizo por 15 millones de dólares y que el presupuesto para la secuela probablemente sería mayor. También reflexionó sobre el uso de la IA en el cine y dijo: «Hasta hace poco, todavía filmaba con película y me gusta usar miniaturas. Así que sé que algún día tendremos que adoptar y trabajar con la IA, pero probablemente seré uno de los últimos porque me gusta trabajar con tecnologías y técnicas más antiguas».