Godolkin-Cipher Twist, explicación de la muerte de los padres de Marie-Annabeth

ALERTA DE SPOILER: Esta historia contiene spoilers del episodio 7 de la temporada 2 de “Generación V”, que ahora se transmite en Prime Video de Amazon.

Resulta que Marie (Jaz Sinclair) tenía una muy buena razón para pensar originalmente que Dean Cipher (Hamish Linklater) no tenía poderes: no los tiene.

Hacia el final del episodio de esta semana de “Gen V”, Marie, su hermana Annabeth (Rey Keeya), Cate (Maddie Phillips) y Emma (Lizze Broadway) miran horrorizadas cuando descubren que el anciano víctima de quemaduras que asumieron correctamente era Thomas Godolkin (Ethan Slater) ha estado controlando a Cipher todo este tiempo. No era Cipher quien tenía el poder de controlar a los demás, era Thomas Godolkin. Y desde su cámara hiperbárica, Godolkin controlaba al hombre conocido como Cipher (que no tiene ningún poder) y saltaba dentro y fuera de los cuerpos de otros también, mientras él permanecía con soporte vital.

Hasta que Marie volvió a poner en forma al super centenario en la “Gen V” de esta semana, con la esperanza de que Thomas Godolkin los ayudara a detener a Cipher. Pero es una lástima que él es ¡Cifrar! Ahora, Marie y Annabeth tienen que lidiar con los planes de masacre pendientes de Godolkin, además de tratar de reparar su frágil relación entre hermanos: Annabeth confiesa que sabía que Marie iba a matar a sus padres por accidente antes de que sucediera, y eso la ha perseguido desde entonces.

Jaz Sinclair como Marie Moreau y Keeya King como Annabeth Moreau en “Gen V” Jasper Salvaje/Prime

«Ella ha sido alejada por completo de los supervivientes, vive con su tía Pam y piensa que los supervivientes son monstruos. No comprende plenamente sus poderes, ni los comprende realmente», dijo King. Variedad sobre interpretar a la hermana precog de Marie.

Y en su confusión sobre lo que les pasó a ellos y a sus padres, el dolor y la vergüenza de Annabeth después de su muerte se convirtieron en resentimiento hacia Marie: decidió culpar a su hermana por algo que Annabeth sabía que no era culpa de Marie.

El giro en la historia de las hermanas aumenta las apuestas no solo para Marie y Annabeth, sino también para Cate, Emma, ​​Jordan (Derek Luh/London Thor), Sam (Asa Germann) y Polarity (Sean Patrick Thomas) de cara al final de la temporada 2 de “Gen V” la próxima semana. Cambia la perspectiva de lo que el público vio en la escena inicial de la temporada 1 (la muerte de los padres de Marie y Annabeth) y revela que Marie no es la única responsable de la muerte de sus padres. Annabeth podría haber dicho algo y detenerlo.

Hamish Linklater como Dean Cipher en “Gen V” Jasper Salvaje/Prime

“Vi el programa y pensé: ‘Está bien, Annabeth cree que Marie mató a sus padres’”, dijo King. “Y luego, cuando me senté con nuestra showrunner, Michelle, ella me explicó el camino que los escritores habían seguido para Annabeth, que es que ella realmente tuvo estas visiones y se ha aferrado a ellas durante mucho tiempo.

«Como actriz, es como tejer pequeños momentos de dolor y arrepentimiento por no haber actuado según esas visiones, y luego también culpar a mi hermana», continuó. “Porque cuando estás molesto contigo mismo, a veces piensas: ‘¿Dónde coloco ese dolor?’ Así que a veces se lo pone a Marie, su hermana”.