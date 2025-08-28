Gobierno provincial de Yakarta Cancelación de Trotar True Superar atascos de tráfico en TB Simatupang, elige hacer esto

Yakarta, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono anung Wibowo dijo el plan de poda acera en la carretera TB Simatupang Para superar la congestión en la región, canceló por varias razones.

«Tanto a la izquierda, a la derecha, después de verificar en detalle, las aceras que tienen construcción se pueden hacer. Pero finalmente decidí que la acera a la derecha y a la izquierda no estaba perturbada porque lo que haríamos fue agregar a la flota Transjakarta de 14 unidades», dijo Pramono en el área central de Jakarta el jueves.

Además de agregar la flota Transjakarta, también apeló al público que no pasara mucho por la carretera TB Simatupang por un tiempo hasta noviembre.



El tráfico de dirección de Fatmawati a TB Simatupang

«Estamos pensando, hoy son las 2 en punto, la tercera reunión especial sobre TB Simatupang», dijo Pramono.

Según él, el problema de la congestión en TB Simatupang no puede resolverse parcial o de manera incompleta.

Afirmó haber sentido un denso de tráfico en el área mientras intentaba pasar por TB Simatupang con el conductor sin ser escoltado.

«Así que realmente conozco los problemas existentes, incluidos los puntos de congestión severa. Pero he instruido a Pam Jaya, Pal Jaya, la oficina de recursos hídricos para completar inmediatamente el trabajo, y las camas pueden no ser demasiado amplias», dijo Pramono.

Anteriormente, el jefe de la Agencia de Transporte DKI Jakarta (Dishub) Syafrin Liputo anunció que el gobierno provincial de DKI Jakarta fue cancelado en la acera de Jalan TB Simatupang, sur de Yakarta.

El plan para usar la acera se había convertido en una opción para reducir la congestión del proyecto de excavación en curso.

Según él, los planes para cortar la acera son una solución alternativa relacionada con la ingeniería de tráfico en la carretera. Las aceras en cuestión también se encuentran en el área de Galian de la Sección 4 Pal Jaya, precisamente en Jalan TB Simatupang Southern Side, frente a la salida del edificio Cibis Park a la intersección de Jalan Keramat.

Además de recortar aceras, Dishub también propuso una serie de otras opciones, entre Otra transferencia de acceso a la salida de peaje de Cipete-Pondok Labu a la salida de peaje de Lebak Bulus o Pondok Indah, así como la fabricación de Laybay e Isla de Tráfico en el Hospital Jalan Fatmawati-Tb Simatupang.

Sin embargo, después de una revisión de campo con el contratista, Pal Jaya, y el Departamento de Carreteras, los planes para cortar la acera fueron declarados no posibles.

Según los resultados de la evaluación técnica, el ancho de acera restante es inferior a un metro. Además, la ubicación de la acera está llena de redes de utilidad vitales.

«No se puede llevar a cabo porque las condiciones de acera existentes son solo de menos de 1 metro. Además, hay una red de utilidades de cable subterráneo, postes de electricidad y poste de iluminación pública que no es posible moverse temporalmente por el método de construcción», explicó Syafrin.

Sin embargo, a pesar de que se canceló el plan de corte de la acera, el gobierno provincial de DKI Yakarta todavía tomó medidas de mitigación para que la congestión en la región no empeorara.

Algunos de los pasos de emergencia dados, incluido el corte de la cerca del área de trabajo de 35 metros a 20 metros, aumentando el número de trabajadores y horas de trabajo de los contratistas para que el proyecto sea más rápido y aumente el número de Flagman en el campo.

«También hemos colocado a los reguladores de tráfico de la agencia de transporte y la policía. En esencia, el gobierno está tratando de estar presente en el campo para ayudar a las quejas de personas cuya movilidad está perturbada», dijo Syafrin. (Hormiga)