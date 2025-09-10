Gobierno provincial de DKI establecido 9 patrimonio cultural en Yakarta, esta es la lista

Yakarta, Viva – El gobierno provincial (Pemprov) de DKI Yakarta ha establecido nueve objeto que está disperso en la región capital como herencia cultural Durante 2025.

División de Protección de Cultura de la Oficina de Cultura DKI Jakarta Linda Enriany cuando se contactó en Yakarta el miércoles dijo el miércoles que el objeto designado como un patrimonio cultural consistía en edificios, estructuraY objeto.



Hasta ahora, DKI JAKARTA Gobierno provincial Ha establecido siete edificios del patrimonio cultural, una estructura del patrimonio cultural y un objeto de patrimonio cultural en diferentes lugares en Yakarta.

Los siete edificios del patrimonio cultural incluyen la Iglesia Católica de Santa Theresia, el edificio de oficinas del Centro de Conservación del Patrimonio Cultural, la Escuela Primaria State de Gunung Pagi y la Escuela Intermedia del Estado de Yakarta 3.

Luego, también está el edificio Nusantara, la casa de té Pantjoran y la Torre Air Balai Yasa Manggarai.

Mientras tanto, un objeto designado como una estructura del patrimonio cultural, a saber, la tumba de Mohammad Husni Thamrin. Mientras que otro objeto designado como un objeto de patrimonio cultural, a saber, la estatua de sillail Anwar en el Colegio Siswa de la sucursal de Yakarta.

Menara Air Balai Yasa Manggarai, ubicado en la aldea de Manggarai, distrito de Tebet, sur de Yakarta, es un patrimonio cultural que acaba de determinar el gobierno provincial de DKI en mayo de 2025.

Según Linda, la determinación de la torre propiedad de PT Kereta Api Indonesia (Kai) como un edificio del patrimonio cultural se llevó a cabo considerando su edad que había alcanzado más de 50 años.

La torre fue fundada en la década de 1920 con un modelo de construcción influenciado por el estilo arquitectónico de Nieuwe Kunt o la nueva arquitectura india a fines del siglo XIX hasta principios del siglo XX.



«La torre de agua Yasa Manggarai Balai tiene una forma única, la estructura de la bañera de agua es golpeada por una pared de ladrillos y la única en Yakarta», dijo Linda.

Además, explicó que la torre tiene su propia historia, a saber, como parte del desarrollo de la infraestructura moderna de transporte ferroviario en Indonesia. La torre también representa el aprendizaje de la tecnología moderna relacionada con la infraestructura y el agua.

Como se sabe, el gobierno provincial de DKI Jakarta ha determinado constantemente el patrimonio cultural del material en un patrimonio cultural desde la formación de un equipo de expertos en patrimonio cultural (TACB) en 2014. La determinación se llevó a cabo como parte del compromiso del gobierno provincial de DKI Jakarta en la presunción de la herencia histórica y cultural de Jakarta. (Hormiga)