Gobierno prepara primera central nuclear para operar en 2032

Jacarta – El gobierno está comenzando a incluir la energía nuclear como parte de la estrategia nacional de transición energética hacia Emisiones Netas Cero (NZE) para 2060. Centrales Nucleares (central nuclear) ya no es sólo un discurso, sino que se ha incluido en la hoja de ruta de energía limpia de Indonesia como una opción estratégica para mantener un suministro energético fiable y con bajas emisiones.

El viceministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Yuliot, explicó que esta dirección política está en consonancia con el segundo punto de Asta Cita que enfatiza la importancia de fortalecer la defensa y la seguridad nacionales. Aparte de eso, este paso también es parte de los esfuerzos para fomentar la independencia nacional a través de la autosuficiencia en energía, alimentos, agua, así como el desarrollo de una economía verde y azul.

«La central nuclear es una de las opciones estratégicas en el mapa de transición energética nacional para lograr emisiones netas cero en 2060. La central nuclear ya no se considera una última opción, sino más bien una parte importante de la planificación energética nacional», dijo Yuliot cuando fue el orador principal en la reunión ejecutiva de la Agencia de Supervisión de la Energía Nuclear (BAPETEN) y el Premio BAPETEN 2025 que se celebró en Yakarta, el lunes (27/10/2025).



Yuliot Tanjung, viceministro de Energía y Recursos Minerales.

Según Yuliot, Indonesia tiene en realidad una larga historia de desarrollo de energía nuclear. Desde la década de 1960, el gobierno ha construido tres reactores de investigación, a saber, el reactor Triga en Bandung (2 MW), el reactor Kartini en Yogyakarta (100 kW) y el reactor Serpong en Tangerang del Sur (30 MW).

Destacó que la base legal para el desarrollo de la energía nuclear en Indonesia es sólida. Estos paraguas legales incluyen la Ley Número 10 de 1967 sobre Energía Nuclear, la dirección del desarrollo de centrales nucleares en el RPJPN 2025-2045, así como el Reglamento Gubernamental (PP) Número 40 de 2025 sobre la Política Energética Nacional.

«En el PP número 45 de 2025, las centrales nucleares ya no se consideran una última opción, sino una parte importante de la planificación energética nacional. Todo el documento confirma el compromiso de Indonesia de operar su primera central nuclear en 2032 y alcanzar una capacidad de 44 GW en 2060. De este total, alrededor de 35 GW se destinan a las necesidades generales de electricidad, mientras que 9 GW se utilizan para la producción nacional de hidrógeno», explicó.

El gobierno apunta a que la participación de la energía nuclear en la combinación energética nacional aumente al 5 por ciento para 2030 y alcance el 11 por ciento para 2060.