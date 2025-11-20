Gobierno prepara 500 mil hectáreas de tierra para que el ganado suministre leche MBG

Jacarta – El vicepresidente de la Agencia Nacional de Nutrición (BGN) explicó que el gobierno está preparando medidas rápidas para cubrir las necesidades. materia prima Programa de comidas nutritivas gratuitas (MBG) se mantuvo estable y no provocó aumentos de precios alimento.

Admitió que el presidente indonesio, Prabowo Subianto, había ordenado el desmonte de tierras a gran escala para la producción de alimentos y ganado.

Esto se reveló después de que asistiera a una reunión limitada (ratas) con Prabowo en el Palacio Merdeka, en el centro de Yakarta, el jueves 20 de noviembre de 2025.

El Ministro de Agricultura, Andi Amran Sulaiman, el Ministro de ATR/Jefe de BPN, Nusron Wahid, y el Director Principal de Agrinas, Joao Angelo de Sousa Mota.

El menú de Comida Nutritiva Gratuita (MBG) se compone de arroz, pollo y verduras.

Inicialmente, Nanik enfatizó que la necesidad de MBG era muy grande, por lo que el gobierno tenía que garantizar la disponibilidad de materias primas desde una edad temprana.

«Este programa MBG requiere muchas materias primas, sí. No queremos eso porque hay MBG, el precio de estos ingredientes alimentarios será alto y luego habrá inflación, la gente se verá afectada, así es», dijo Nanik.

Nanik reveló que Prabowo había dirigido la aceleración de la producción leche como uno de los principales requisitos del programa. Porque la leche es un producto difícil de encontrar hoy en día.

«El presidente ha dado instrucciones. Por ejemplo, con la leche ya hemos empezado, cómo se llama, es difícil encontrar leche, sí. Pronto se convertirá en una granja con vacas que podrá satisfacer las necesidades de MBG y también de la población de Indonesia. Producirá aproximadamente 3 millones de litros por día», dijo.

Además de la leche de vaca, el gobierno también está preparando la producción de leche de soja y abriendo nuevas tierras para la producción de hortalizas.

«Entonces para las hortalizas también se abrirá, el señor Nusron abrirá nuevas tierras para las hortalizas», dijo.

Nanik también destacó que la soja también es motivo de preocupación, teniendo en cuenta que la necesidad de tofu y tempeh en la cocina de MBG es muy grande. Este paso es también un esfuerzo hacia la independencia alimentaria.

Por lo tanto, Nanik dijo que Prabowo pidió al gobierno que abriera terrenos para satisfacer las necesidades de MBG. Posteriormente se asignarán un total de 500.000 hectáreas de tierra a los agricultores y criadores para que produzcan materias primas MBG.

«Así que en Java habrá 200.000 hectáreas para la ganadería, las 300.000 hectáreas restantes serán 500.000 hectáreas para la ganadería, las 300.000 hectáreas estarán fuera de Java», explicó.