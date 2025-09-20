Gobierno para priorizar el problema del bache en Bengaluru, dice Shivakumar







Diputado de Karnataka Primer ministro DK Shivakumar reafirmó el sábado la resolución del gobierno de abordar el problema de los bacilizos en Bangalore, calificándolo de prioridad para la administración.

Dijo que el trabajo se está llevando a cabo sistemáticamente e instó a los oponentes políticos a no convertir el problema en una controversia.

«Estamos comprometidos a resolver el problema del bache y estamos trabajando de manera sistemática. Aquellos que desean hacer política pueden hacerlo», dijo Shivakumar, quien posee la cartera de desarrollo de Bengaluru, a los periodistas aquí.

Señaló que nadie crea intencionalmente baches, pero surgen debido a la lluvia excesiva.

Dando cifras, el Diputado CM dijo: «Ya se han llenado más de 7,000 baches. Alrededor de 5,000 baches más aún no se han llenado. Por esta razón, se ha buscado un informe del comisionado de policía. Se ha establecido un sistema para que el público y todos informen cuando noten los bosques».

Shivakumar golpeó a BJP legisladores, cuestionando su inacción a pesar de recibir fondos.

«Cada BJP MLA ha recibido Rs 25 millones de rupias para su circunscripción. Incluso a partir de mis subvenciones, se han otorgado fondos a las circunscripciones de los MLA de BJP en la ciudad sin ninguna discriminación, pero ¿por qué no han tenido los baches que les permiten que primero hagan su parte de trabajo y luego hagan políticas», comentó.

Los comentarios vienen en medio de la ira pública sobre las malas condiciones del camino.

Recientemente, el cofundador y CEO de Blackbuck, Rajesh Yabaji, escribió en X que su compañía estaba trasladando su oficina del cinturón de Orr-Bellandur porque «ahora es muy difícil continuar aquí», citando viajes de 1.5 horas unidireccionales y caminos desmoronados.

Yabaji más tarde aclaró que Blackbuck no se iba Bengalurú pero reubicarse dentro de la ciudad.

Shivakumar también dijo que el gobierno está dejando a un lado la política y trabajando para la conveniencia de la gente.

