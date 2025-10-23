Gobierno inicia proceso para nombrar nuevo CJI; El juez Surya Kant es el siguiente en la fila







El gobierno El jueves inició el proceso para nombrar al próximo presidente del Tribunal Supremo de la India, ya que el titular BR Gavai dejará su cargo el 23 de noviembre, dijeron las fuentes.

La carta pidiendo al juez Gavai que nombre a su sucesor se entregará esta tarde o el viernes, dijeron a PTI personas conocedoras del procedimiento para nombrar jueces de la Corte Suprema y del Tribunal Superior.

Según el memorando de procedimiento, un conjunto de documentos que guían el nombramiento, traslado y ascenso de los jueces de SC y HC establece que el nombramiento para el cargo de Presidente del Tribunal Supremo de la India debe ser del juez de mayor rango de la Corte Suprema considerado apto para ocupar el cargo.

El ministro de Derecho de la Unión solicitará, «en el momento adecuado», la recomendación del Presidente del Tribunal Supremo saliente de India para el nombramiento de su sucesor.

Convencionalmente, la carta se envía un mes antes de que el titular del CJI se jubile al cumplir 65 años.

El juez Surya Kant es el juez de mayor rango después del CJI y el siguiente en la fila para convertirse en jefe del poder judicial indio.

Una vez nombrado, el juez Surya Kant se convertirá en el próximo CJI el 24 de noviembre y ocupará el cargo durante casi 15 meses hasta el 9 de febrero de 2027.

