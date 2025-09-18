Gobierno-DPR acordó agregar asistencia social en 2025 por 20 millones de beneficiarios

Yakarta, Viva – La Agencia de Presupuesto de DPR RI (Banggar) dijo que el gobierno aprobó la propuesta de engrosamiento estímulo ser distribuido a 20 millones de familias que son menos capaces. Esto fue acordado en una reunión de trabajo Banggar DPR RI a lo largo de Ministro de finanzas (Ministro de Finanzas) Purbaya Yudhi Sadewa, que se celebró el jueves 18 de septiembre de 2025.

Banggar DPR, dijo, dijo que el gobierno aumentó la asistencia en forma de aceite de cocción para ser distribuido a 20 millones de hogares pobres y vulnerables durante el presupuesto estatal de 2025.

«Para aumentar la asistencia, en forma de aceite de cocina a comunidades domésticas pobres y vulnerables al número de beneficiarios de hasta 20 millones de familias. Apreciamos la respuesta directa del Ministro de Finanzas para aumentar el engrosamiento del estimulante», dijo en su declaración, el jueves 18 de septiembre de 2025.

Aceite de cocina. (ilustración)

Por otro lado, el DPR Banggar evaluó que la condición actual de la economía indonesia requiere una atención seria. Esto también se obtuvo de los datos de la Agencia de Estadísticas Centrales (BPS) señaló una deflación del 0.08 por ciento en agosto de 2025 mensualmente (MTM) que mostraba presión de poder adquisitivo público.

«La mayor contribución de la deflación ocurre en los grupos de alimentos, bebidas y tabaco con una deflación de Andi de 0.08 por ciento.

No solo eso, dijo, dijo que, según la encuesta de consumidores del banco de Indonesia, también mostró un debilitamiento marcado por una disminución en el índice de condición Economía De 106.6 a 105.1, el índice de confianza del consumidor se debilitó de 118.1 a 117.2, y el índice de expectativas del consumidor también cayó de 129.6 a 129.2 en agosto de 2025.

Ilustración del crecimiento económico

«Mensualmente, los datos de BI muestran que la encuesta de ventas minoristas (SPE) está indicada que ha contratado el 4.1 por ciento (MTM) en julio de 2025, más profundamente en comparación con junio de 2025 al 0.2 por ciento (MTM). El índice de ventas real en agosto de 2025 se contrata al 0.3 por ciento (MTM), aunque esto fue una mejora comparada con el mes anterior de 4.1 por ciento (MTM)», dice él.