Gobierno de Maharashtra buscando rescatar a los agricultores angustiados, dice el ministro







EL Gobierno de Maharashtra podría proporcionar alivio a los agricultores en forma de exenciones de préstamos, pero no a todos. El alivio se extenderá a los agricultores que están en deuda severa y luchan con la crisis.

El viernes, mientras se dirigía a una reunión en la zona rural de Maharashtra, el ministro de ingresos, Chandrashekhar Bawankule, reveló que el gobierno está contemplando rescatar a los agricultores angustiados. «El gobierno está haciendo esfuerzos para realizar pronto encuestas de agricultores en apuros», dijo Bawankule.

El ministro de ingresos citó además una declaración reciente de Primer Ministro Devendra Fadnavis En la Asamblea Legislativa, en la que se dice que este último mencionó que una exención de préstamos debería estar disponible para los agricultores que realmente están angustiados.

Además, Bawankule dijo: «Los agricultores que realmente están endeudados y luchando obtendrán alivio de los préstamos. ¿Por qué renunciar a los préstamos para aquellos agricultores que están construyendo bungalows y granjas?» Bawankule dijo.

El año pasado, durante el estado Asamblea La campaña de encuestas, el gobierno de Mahayuti (BJP, Shiv Sena liderado por Eknath Shinde y NCP con cabezal de Ajit Pawar) habían prometido un esquema de exención de préstamos para los agricultores. Sin embargo, seis meses después de la formación del gobierno, aún no ha implementado la promesa.

Los partidos de oposición han pedido al gobierno de Mahayuti que cumpliera con su promesa de exención de préstamos. Pero, ha habido informes de una diferencia de opinión dentro del régimen gobernante con respecto a la exención de préstamos.

En una función en marzo, Viceministro Principal Ajit PawarCitando la situación financiera del gobierno, había pedido a los agricultores que no esperaban una exención y comenzaran a pagar sus préstamos. Sin embargo, el primer ministro Fadnavis y el viceministro principal, Eknath Shinde, han estado garantizando repetidamente que cumplirán todas las promesas hechas durante la campaña electoral, pero en el momento apropiado.





Fuente