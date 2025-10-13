Gobierno de Indonesia y servicios financieros

Jacarta – En el primer semestre de este año, ransomware continúa impactando a una pequeña porción de usuarios empresariales en Indonesiaen línea con las tendencias globales que reflejan que los atacantes de ransomware ahora se centran en organizaciones de alto valor, en lugar de llevar a cabo ciberataques masivos de forma indiscriminada.

Lea también: La deuda pública alcanza los 9.138 billones de IDR, Ministerio de Finanzas: la relación deuda/PIB sigue siendo segura



Aunque sólo el 0,25 por ciento de los usuarios empresariales de Kaspersky en Indonesia se vieron afectados por esta ciberamenaza, es un hecho que el atacante (hacker) a menudo no distribuyen este tipo de malware en masa, sino que priorizan objetivos de alto valor, lo que reduce el número total de incidentes.

Este porcentaje también muestra un ligero aumento con respecto al 0,23 por ciento en el mismo período del año pasado.

Lea también: Después de Bank Jakarta y Bank Jatim, le tocó al BJB solicitar la colocación de fondos gubernamentales



ransomware

Etiquetas de fila 2024 H1 2025 H1

Lea también: El gobierno está ansioso por prohibir las redes sociales para los adolescentes



Indonesia 0,23% 0,25%

Malasia 0,20% 0,16%

Filipinas 0,24% 0,22%

Singapur 0,17% 0,18%

Tailandia 0,37% 0,19%

Vietnam 0,36% 0,31%

Total general 0,29% 0,25%

La empresa global de ciberseguridad también reveló las cinco principales familias de ransomware dirigidas a empresas de todos los tamaños en el sudeste asiático. Estos incluyen:

● troyano-Ransom.Win32.Quiero

● Trojan-Ransom.Win32.Gen

● Trojan-Ransom.Win32.Crypmod

● Trojan-Ransom.Win32.Crypren

● Trojan-Ransom.Win32.Encoder

Este tipo de troyano modifica los datos del ordenador de la víctima para que ya no pueda utilizarlos o impide que el ordenador funcione correctamente.

Una vez que los datos sean «rehenes» (bloqueados o cifrados), el usuario recibirá una demanda de rescate. La solicitud de rescate indica a la víctima que envíe dinero al atacante; Después de recibir el dinero, el ciberdelincuente enviará un programa a la víctima para recuperar datos o restaurar el rendimiento de la computadora.

A principios de este año, Kaspersky también reveló que las organizaciones en Indonesia enfrentaron un promedio de 157 intentos de ransomware por día durante 2024, con un total de 57,554 ataques bloqueados por las soluciones de ciberseguridad de Kaspersky el año pasado.

“La aparición de grupos de ransomware basados ​​en inteligencia artificial como FunkSec es una señal clara de lo que está por venir en el panorama de amenazas cibernéticas de Indonesia. Al utilizar código generado por IA y adoptar tácticas de bajo costo y alto volumen, estos grupos no solo están superando a los operadores tradicionales de ransomware, sino que también están ampliando su alcance a sectores importantes como el gobierno, las finanzas, la tecnología y la educación.,» reveló Gerente de País Kaspersky para Indonesia, Defi Nofitra.

“Estamos siendo testigos de una transformación de las ciberamenazas con la aparición del ransomware 3.0 basado en IA. Los ataques son ahora más rápidos, más sofisticados y menos predecibles. Garantizar que la inversión en protección integral ya no se considere un gasto adicional, sino una estrategia central para proteger el crecimiento y la sostenibilidad de una empresa. Las empresas de Indonesia deben darse cuenta de que la preparación para las amenazas digitales es la base principal para mantener la continuidad del negocio en la era de la economía digital.«, dijo.