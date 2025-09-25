Gobierno Cancelas FCRA Licencia de organización fundada por Sonam Wangchuk







El Ministerio del Interior de la Unión canceló el jueves la Licencia de la Ley de Contribución Exterior (Regulación) (FCRA) del movimiento educativo y cultural de los estudiantes de Ladakh (SECMOL), una organización fundada por el activista climático Sonam a Goodic, Citando irregularidades financieras y una transferencia de fondos extranjeros desde Suecia que consideró contra el «interés nacional», informó la agencia de noticias PTI.

El Ministerio dijo que la cancelación, que entra en vigencia de inmediato, siguió la detección de múltiples discrepancias en las cuentas de Secmol.

El movimiento llega un día después de que cuatro personas murieron y al menos 80 heridas en la protesta de Ladakh. Se informaron enfrentamientos violentos en el estado del Himalaya entre los manifestantes que exigían la estadidad para Latakh y personal de seguridad durante un cierre en Leh. El gobierno culpó a Wangchuk por instigar la violencia.

Cuando PTI lo contactó, Wangchuk dijo que solo era un donante de Secmol y que también enseñaba allí. Agregó que no estaba al tanto de la orden de cancelación.

Además de Secmol, Wangchuk también fundó el Instituto de Alternativas del Himalaya Ladakh (Hial), que está bajo la Oficina Central de Investigación (CBI) sonda por presuntas violaciones de FCRA.

Según el Ministerio del Interior, Secmol había sido licenciado para aceptar contribuciones extranjeras para programas culturales y educativos, informó PTI. Anteriormente se emitió un aviso de causa de exhibición sobre irregularidades en sus finanzas.

Protesta de Ladakh: transacción de 4.93 lakh de Suecia bajo escrutinio, dice el ministerio en el hogar

Alegó que en 2021-22, Wangchuk depositó Rs 3.5 lakh en la cuenta FCRA de la Asociación, violando la Sección 17 de la Ley. Secmol explicó que el dinero era el producto de la venta de un autobús antiguo comprado con fondos extranjeros bajo la Ley, que, según las pautas, tuvo que depositarse en la cuenta FCRA. Sin embargo, el ministerio dijo que el monto se recibió en efectivo, en incumplimiento de la Ley, y no se reveló adecuadamente.

El Ministerio también señaló una donación de Rs 3.35 lakh de Wangchuk que no se reflejó en la cuenta FCRA de Secmol, lo que calificó como una violación de la Sección 18 de la Ley. Además, marcó la transferencia de Rs 54,600 en fondos locales a la cuenta FCRA, lo que Secmol admitió que fue un error.

Otra transacción bajo escrutinio fue una contribución de aproximadamente Rs 4.93 lakh de Suecia, destinada a talleres sobre migración, cambio climático, calentamiento global, seguridad alimentaria, soberanía y agricultura orgánica, informó PTI. Si bien Secmol argumentó que los fondos se usaron con fines educativos, el ministerio dijo que no se pueden utilizar contribuciones extranjeras para actividades vinculadas a la soberanía de la nación, calificándolo en contra de los «intereses nacionales».

Citando estas y otras discrepancias, el Ministerio invocó la Sección 14 de la FCRA para cancelar la licencia de Secmol.

Temprano en el día, Wangchuk había alegado que el gobierno se estaba preparando para detenerlo bajo la Ley de Seguridad Pública. «Veo que están construyendo un caso para traerme bajo la Ley de Seguridad Pública y arrojarme a la cárcel durante dos años. Estoy listo para eso, pero Sonam Wangchuk en la cárcel puede causarles más problemas que Sonam Wangchuk», dijo.

Wangchuk, que ha estado encabezando el movimiento para Estado de Ladakh y las salvaguardas constitucionales también expresaron su preocupación por su seguridad personal.

(Con entradas PTI)





