Gobierno aumenta cuota de 350 toneladas de 3 kg de GLP de cara a Navidad

Jacarta – Ministro de Energía y Recursos Minerales (ESDM), Bahlil Lahadalia dijo el gobierno agregó oficialmente cuota tres kilogramos de gas licuado de petróleo (GLP) o 350 toneladas de GLP subsidiado.

Lea también: Se prevé que 2,9 millones de vehículos salgan de Yakarta durante la Navidad



Así lo transmitió Bahlil después de una reunión con el presidente indonesio, Prabowo Subianto, en el complejo del palacio presidencial, en el centro de Yakarta, el jueves 27 de noviembre de 2025.

«En la reunión limitada presidida por el Presidente sobre el GLP, agregamos una cuota adicional. Agregamos aproximadamente 350 mil toneladas (gas GLP)», dijo Bahlil a los periodistas en el Complejo del Palacio Presidencial, en el centro de Yakarta.

Lea también: El inspector general Agus predice el pico de regreso a casa para Navidad los días 20 y 24 de diciembre de 2025



Bahlil explicó el aumento de cuota GLP 3 kilos Esto se hará antes de la Navidad de 2025 y el Año Nuevo de 2026 (nataru). Dijo que la necesidad de GLP de la gente aumentó durante el período navideño.

Con esta cuota adicional, Bahlil cree que el público no experimentará una escasez de suministro de GLP.

Lea también: Airlangga anuncia descuentos en tarifas de peaje y billetes de transporte para Navidad, reserve la fecha



«Hasta que nuestros hermanos y hermanas que celebran el culto de Navidad y Año Nuevo para todos nosotros en 2025, si Dios quiere, tengan claro lo del GLP», dijo.

Anteriormente se informó que el Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, mantuvo una reunión con el Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, para discutir el suministro adecuado de Gas Licuado de Petróleo, también conocido como GLP, de cara a las vacaciones de Navidad de 2025 y Año Nuevo (Nataru) de 2026.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia

A la reunión, que tuvo lugar el martes pasado en la Oficina del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, también asistieron el director de BP BUMN, Dony Oskaria, y el director principal de Pertamina, Simon Aloysius Mantiri.

«Discutir la preparación de GLP para Nataru hasta finales de 2025, más el pronóstico de que lleguen 3 kg de GLP hasta finales de este año», dijo el portavoz del Ministerio de Energía y Recursos Minerales, Dwi Anggia, en Yakarta, el martes 25 de octubre de 2025.

Explicó que la cuota de 3 kg de GLP en 2025 se fijó en 8,17 millones de toneladas, ligeramente inferior a la realización en 2024. Sin embargo, la necesidad basada en el pronóstico alcanzó los 8,5 millones de toneladas.

«Hay una adición (cuota) de más de 0,37 millones (toneladas) o alrededor de 370.000», dijo Dwi.

Aunque hubo una corrección de cuotas, Dwi explicó que el gobierno aseguró que no habría subsidios adicionales, porque los precios del GLP todavía estaban por debajo de la referencia del presupuesto estatal.

«Hay un aumento de la cuota, pero no hay subsidio adicional. Pero esto se discutirá nuevamente con el Presidente (Prabowo Subianto), llevado a una reunión limitada junto con el Ministro (Bahlil) y también el Ministro de Finanzas (Purbaya)», dijo Dwi.