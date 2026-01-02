“Gobernaremos de manera expansiva”: Zohran Mamdani describe una visión audaz como alcalde de Nueva York







Zohran Mamdani se convirtió en alcalde de la ciudad de Nueva York el jueves, asumiendo uno de los puestos más implacables en la política estadounidense con la promesa de transformar el gobierno en nombre de la esforzada y luchadora clase trabajadora de la ciudad. Mamdani, un demócrata, prestó juramento en una estación de metro fuera de servicio debajo del Ayuntamiento poco después de la medianoche, colocando su mano sobre un Corán mientras prestaba juramento como el primer alcalde musulmán de la ciudad.

Después de trabajar parte de la noche en su nueva oficina, Mamdani regresó al Ayuntamiento en un taxi alrededor del mediodía del jueves para una inauguración pública más grandiosa donde el senador estadounidense Bernie Sanders, uno de los héroes políticos del alcalde, prestó juramento por segunda vez. `A partir de hoy gobernaremos de forma expansiva y audaz. Puede que no siempre lo consigamos, pero nunca se nos acusará de falta de coraje para intentarlo», dijo Mamdani ante una multitud que lo vitoreaba.

«A aquellos que insisten en que la era del gran gobierno ha terminado, escúchenme cuando les digo esto: el Ayuntamiento ya no dudará en usar su poder para mejorar neoyorquinos vidas», dijo. Multitudes acudieron en el frío gélido a una fiesta de inauguración justo al sur del Ayuntamiento en un tramo de Broadway conocido como el «Cañón de los Héroes», famoso por sus desfiles de teletipos.

Gravar a los ricos

A lo largo de la ceremonia, los oradores abordaron el tema que llevó a Mamdani a la victoria en las elecciones: la devoción por utilizar el poder del gobierno para ayudar a los millones de personas que luchan contra el alto costo de vida de la ciudad. Sanders insistió en que hacerlo, en parte aumentando los impuestos a los ricos, no sería radical. «En el país más rico de la historia del mundo, asegurarse de que la gente pueda vivir en viviendas asequibles no es algo radical», dijo a la multitud. «Es lo correcto y decente».

En sus comentarios de apertura, la representante estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez dijo que Mamdani sería un alcalde dedicado a la clase trabajadora. `Es el pueblo de Nueva York quien ha elegido un liderazgo histórico y ambicioso en respuesta a tiempos insostenibles y sin precedentes. Nueva York, hemos elegido el coraje sobre el miedo. Hemos elegido la prosperidad para muchos antes que el botín para unos pocos», afirmó.

Mamdani estuvo acompañado en el escenario por su esposa, Rama Duwaji. El alcalde anterior, Eric Adams, estuvo presente, sentado cerca de otro ex alcalde, Bill de Blasio. La actriz Mandy Patinkin, que recientemente recibió a Mamdani para celebrar Hannukah, cantó «Over the Rainbow» con niños del coro de una escuela primaria. La invocación estuvo a cargo del Imam Khalid Latif, director del Centro Islámico de la ciudad de Nueva York. El poeta Cornelius Eady leyó un poema original llamado «Proof».

Además de ser el primer alcalde musulmán de la ciudad, Mamdani También es el primero de ascendencia del sur de Asia y el primero en nacer en África. A sus 34 años, Mamdani es también el alcalde más joven de la ciudad en generaciones.

Cuidado de niños y viajes en autobús gratuitos

En una campaña que ayudó a hacer de la «asequibilidad» una palabra de moda en todo el espectro político, el socialista democrático prometió lograr un cambio transformador con políticas destinadas a reducir el costo de vida en una de las ciudades más caras del mundo. Su plataforma incluía cuidado infantil gratuito, autobuses gratuitos, una congelación de alquileres para alrededor de 1 millón de hogares y una prueba piloto de tiendas de comestibles administradas por la ciudad.

Pero también tendrá que afrontar otras responsabilidades: manejar la basura, la nieve y las ratas, mientras lo culpan de los retrasos y los baches del metro. Mamdani nació en Kampala, Uganda, hijo de un cineasta. Mira Nair y Mahmood Mamdani, académico y autor. Su familia se mudó a la ciudad de Nueva York cuando él tenía 7 años, y Mamdani creció en una ciudad posterior al 11 de septiembre donde los musulmanes no siempre se sintieron bienvenidos. Se convirtió en ciudadano estadounidense en 2018.

Trabajó en campañas políticas para candidatos demócratas en la ciudad antes de buscar un cargo público él mismo, ganando un escaño en la Asamblea estatal en 2020 para representar a una sección de Queens. Mamdani y su esposa, Rama Duwaji, dejarán su apartamento de un dormitorio con alquiler estabilizado en el distrito exterior para establecerse en la majestuosa residencia del alcalde de Manhattan.

Mamdani hereda una ciudad en auge, después de años de lenta recuperación de la pandemia de COVID-19. Los delitos violentos han caído a mínimos previos a la pandemia. Los turistas han vuelto. El desempleo, que se disparó durante los años de la pandemia, también ha vuelto a los niveles anteriores a la COVID. Sin embargo, persisten profundas preocupaciones sobre los altos precios y el aumento de los alquileres en la ciudad. También tendrá que lidiar con el presidente republicano Donald Trump.

Durante la carrera por la alcaldía, Trump amenazó con retener los fondos federales de la ciudad si ganaba Mamdani y reflexionó sobre enviar tropas de la guardia nacional a la ciudad. Pero Trump sorprendió tanto a partidarios como a enemigos al invitar al demócrata a la Casa Blanca para lo que terminó siendo una reunión cordial en noviembre. «Quiero que haga un gran trabajo y lo ayudaré a hacerlo», dijo Trump.

Los progresistas se enfrentan a Trump

Aún así, es casi seguro que las tensiones entre los dos líderes resurjan, dados sus profundos desacuerdos políticos, particularmente en materia de inmigración. Varios oradores en la toma de posesión del jueves criticaron la decisión de la administración Trump de deportar a más inmigrantes y expresaron su esperanza de que el Ayuntamiento de Mamdani sea un aliado para aquellos a los que el presidente ha apuntado.

Mamdani también enfrenta el escepticismo y la oposición de algunos miembros de la comunidad judía de la ciudad por sus críticas a Israel gobierno. El nuevo alcalde y su equipo han pasado las semanas posteriores a su victoria electoral preparándose para la transición, rodeando a Mamdani con manos experimentadas que han trabajado dentro o junto al gobierno de la ciudad.

Eso incluyó persuadir a la comisionada de policía de la ciudad, Jessica Tisch, para que permaneciera en su puesto, una medida que ayudó a calmar los temores en la comunidad empresarial de que la administración podría estar planeando cambios radicales en la estrategia policial.

