Gobernador Pramono: Urus Yakarta no es fácil

Bandung, Viva – Gobernador de DKI Yakarta Pramono Anung Wibowo afirmó centrarse en superar los problemas en Yakarta y no le importaba si no era popular en el medio público.

Leer también: ¡Ojol en el registro de Yakarta! Obtendrá una bonificación de RP. 500 mil de la policía metropolitana de Yakarta si informa el crimen en el camino



«Debido a que no tengo carga, no es popular, también está bien. El mutusina impopular está bien. Lo más importante es que puede aumentar una buena legación para las personas en Yakarta», dijo Pramono en Bandung, viernes.

Pramono incluso admitió, en su carrera en el mundo del gobierno, no creía que realmente le gustaría profesión Como líder Kota Jacarta.

Leer también: Pramono afirma ser atascado en Jalan TB Simatupang ha disminuido



De hecho, Pramono siempre dijo que nunca soñó o incluso quería convertirse en el gobernador de Yakarta.

Pramono explicó, la razón era como esta profesión, a pesar de que su trabajo era mucho, pero las cosas que hizo proporcionaron beneficios tangibles para la comunidad.

Leer también: Pramono pidió reparaciones en la puerta de peaje de Semanggi que se llevan a cabo en unas vacaciones para no hacer que se atasque





Ilustración del clima en Yakarta

Además, la ciudad de Yakarta tiene una variedad de problemas diferentes, por lo que no es fácil liderar a Yakarta.

«De hecho, se ocupa de que Yakarta no es fácil. Si hay gente que me preguntan, es mejor ser gobernador o convertirse en ministro, digo que es mejor ser un gobernador. ¿Por qué? La tarea es muy, pero real, resolución de problemas de campo», dijo Pramono.

Además, Pramono enfatizó, como gobernador no quería estar atrapado en grandes promesas.

Para él, escuchar a los residentes y resolver problemas diarios reales es más importante para construir Yakarta como una ciudad global que sea amigable para sus ciudadanos.

«Solo dije que continuaría las cosas buenas del gobernador anterior. Del Sr. Sutiyoso, el Sr. Foke, Mas Anies, el Sr. Ahok, etc., y eso fue realmente constantemente», dijo Pramono. (Hormiga)