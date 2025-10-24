GMFI EGMS acuerda una cuestión de derechos, Angkasa Pura Inbreng IDR 5,66 billones

Jacarta – Instalación de mantenimiento de PT Garuda Aero Asia Tbk (GMFI) ha celebrado una Asamblea General de Tenedores Acciones Extraordinaria (EGMS), y aprobar el plan de aumento de capital mediante el otorgamiento del derecho de suscripción preferente (PMHMETD) II o cuestión de derechos.

El director presidente de GMFI, Andi Fahrurrozi, explicó que los accionistas habían aprobado la emisión de un máximo de 124.269.948.745 acciones Serie B con un valor nominal de 25 IDR por acción.

A través de esta emisión de derechos, Andi dijo que su partido recibiría depósitos de capital no monetarios (inbreng) del PT. Angkasa Pura Indonesia (API), en forma de terreno con una superficie de 972.123 m2 en la zona del Aeropuerto Internacional Soekarno-Hatta.

Esto incluye las principales áreas operativas del Hangar 1 al Hangar 4, valoradas en 5,66 billones de IDR y luego seguidas por las transacciones de Derechos Preferentes (HMETD).

«Esta acción corporativa hará de este activo estratégico una parte vital de las actividades de mantenimiento de aeronaves de GMFI, y también se convertirá oficialmente en un activo de la Compañía para fortalecer la base operativa y el valor de la compañía», dijo Andi en una teleconferencia de prensa, el viernes 24 de octubre de 2025.



Instalación de mantenimiento de PT Garuda Aero Asia Tbk (GMFI)

También reconoció que esta acción corporativa fue un paso estratégico en los esfuerzos por fortalecer la estructura capital y fundamentos finanzas GMFI. Esto se refleja, entre otras cosas, en la posición patrimonial, que se prevé que pase de -248,99 millones de dólares EE.UU. anteriormente positivos a 102,87 millones de dólares EE.UU. positivos.

Andi dijo que esta inversión de capital de Angkasa Pura es parte del programa de reestructuración de Garuda Indonesia previamente aprobado por el Gobierno. Al mismo tiempo, también enfatiza la integración estratégica entre GMFI y el ecosistema de la aviación nacional bajo el auspicio de API.

«Esta acción corporativa no es sólo un paso financiero, sino una base estratégica para que GMFI pueda avanzar de manera más ágil y sostenible», afirmó Andi.

Al contar con activos estratégicos y una estructura de capital más sólida, Andi garantiza que GMFI esté lista para ampliar la capacidad comercial, fortalecer la independencia operativa y fortalecer su posición como un MRO integrado confiable a nivel global.

Explicó que posteriormente los fondos de la emisión de derechos se utilizarían como capital de trabajo para apoyar las actividades operativas, garantizar que se mantengan los estándares de seguridad y la calidad del servicio y fortalecer la confianza de los clientes.