GM Car ofrece soluciones sostenibles de equipos pesados ​​de construcción y minería

Yakarta, Viva – Agente de titular de la marca FAW Trucks en Indonesia que también comercializa Xcmg Camiones, pt gaya makmur mobil alias GM Mobilconfirma su compromiso de presentar soluciones de transporte y pesado en curso para la industria construcción y minería en Indonesia.

Esto se evidenció, entre otros, a través de la participación en el evento ‘Construction & Mining Expo Indonesia 2025’, que se celebró en Jiexpo Kemayoran del 10 al 13 de septiembre de 2025 y el 17-20 de septiembre de 2025.

«A través de los camiones FAW y los productos XCMG Trucks, GM Mobil quiere continuar apoyando el aumento de la productividad y la eficiencia operativa para los actores comerciales», dijo el director de GM Mobil, Frankie Makaminang, en su declaración el miércoles 17 de septiembre de 2025.

Equipo pesado en el área operativa de PT Amman Mineral International TBK (AMMN)

Se aseguró, durante la exposición, GM Mobil presentará una variedad de modelos superiores de camiones FAW y camiones XCMG conocidos como resistencia, alta durabilidad y soporte de servicios de ventas amplias.

Además, GM Mobil también prepara varios programas interesantes, incluidas ofertas especiales y paquetes de servicios después de las ventas que pueden disfrutar los visitantes de la exposición.

Los productos de camiones comercializados por GM Car también son respaldados por Fleet Management System Technology llamado GM Teletech, que es un sistema de monitoreo de vehículos basado en digital.

«Lo que permite a los propietarios de camiones monitorear la condición de la unidad en tiempo real a través de teléfonos inteligentes o computadoras», dijo Frankie.

Agregó que GM Mobil también tiene un Centro Reman, que es un departamento especial que brinda servicios de reparación, reacondicionados y Remandur con los componentes de camiones estándar más altos.

«Nuestro proceso de remanufacturación no es solo reparar, revivimos los componentes dañados para tener una mejor calidad que antes», dijo Frankie.

«Todos los procesos se llevan a cabo con experiencia técnica profesional y respaldados por la última tecnología, con un énfasis estricto en el control de calidad (QC) para garantizar la confiabilidad de cada componente producido», dijo.