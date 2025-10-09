Globo y BBC firman primer acuerdo de coproducción de serie sobre la Amazonia

de brasil Globola mayor fuerza productiva de América Latina, y bbc Los estudios han conseguido un importante acuerdo de coproducción para una próxima serie documental que “transportará al público al corazón” de la extensa selva amazónica de Brasil. El acuerdo de coproducción fortalece el actual impulso global de Brasil. Este año, “I’m Still Here” de Walter Salles, respaldada por Globo, hizo historia como la primera película del país ganadora de un Oscar, y “El agente secreto” de Kleber Mendonça Filho se llevó dos premios en el Festival de Cine de Cannes, donde Brasil también fue el país de honor en el Marché du Film.

La serie retratará la lucha por un futuro más justo para las comunidades indígenas y la propia Amazonía, destacando las prácticas agroecológicas y la coexistencia sostenible con el bosque, al tiempo que abordará desafíos críticos como el tráfico, la deforestación y la minería ilegal en la región. Será producido por BBC Studios Specialist Factual Productions, y la producción avanzará en un momento por anunciar. BBC Studios reunió a las partes para este acuerdo histórico y ahora venderá la serie a nivel mundial.

hablando con VariedadJanet Brown, presidenta de Ventas de Contenido Global de BBC Studios, destacó la naturaleza colaborativa del acuerdo histórico, que surge del deseo de trabajar juntos para crear el tipo de contenido que se siente como si «uno más uno es igual a tres».

«Esta no es una coproducción en la que nosotros, la BBC, teníamos una historia y luego salíamos a buscar gente para ayudar a financiarla», enfatizó. «Este es en gran medida un proyecto conjunto desde el principio. En este caso, es una historia que proviene innatamente de Brasil. Traemos al excelente equipo de producción factual especializado de BBC Studios para ayudar a crear y darle vida a esta historia. Como equipo de ventas, estamos muy emocionados de hacer lo que siempre hacemos en términos de tomar un contenido que sea verdadero de su país de origen y hacerlo accesible y atractivo para audiencias globales».

Brown dijo que el acuerdo tiene “en gran medida nuestra relación con Globo”, un socio desde hace mucho tiempo en el espacio de ciencia e historia natural. «Aquí lo estamos ampliando y profundizando a través de una co-pro. Eso es lo que quieres con grandes relaciones de cualquier tipo, ¿verdad? Quieres expandirlas y hacerlas crecer, y esto es en gran medida lo que estamos haciendo aquí».

Gabriel Jácome, director de contenidos de TV Globo, se hizo eco de Brown al afirmar que trabajar con la BBC es “verdaderamente inspirador”. «Su legado de excelencia creativa e integridad editorial ha moldeado a generaciones de audiencias y profesionales en todo el mundo. Pero lo que más nos entusiasma es el potencial para un intercambio genuino».

«Es una asociación que amplifica el alcance de la distribución, fomenta las oportunidades de coproducción y profundiza nuestra participación en conversaciones globales sobre comunicación responsable, sostenibilidad e inclusión», añadió. “Quizás lo más importante es que resalta el poder de la creatividad brasileña como capaz de resonar mucho más allá de nuestras fronteras y recordar al mundo que las historias convincentes pueden reflejar y remodelar las sociedades”.

Cuando se trata de resolver la logística y la burocracia del primer acuerdo de su tipo, Brown dice que «tomó algo de tiempo». «Si nos fijamos en el tipo de relación co-pro que tenemos con un socio como ZDF, por ejemplo, esas son relaciones muy gastadas. La primera siempre va a tomar un minuto. Es una de las razones por las que estamos tan entusiasmados, porque queremos construir desde aquí. Lo estamos reuniendo para asegurarnos de que funcione como producción global pero también como contenido en su canal».

En ese sentido, el ejecutivo de la BBC añade que este proyecto inicial se realizará a «menor escala» que algunos de los proyectos emblemáticos de la emisora, «por lo que no corremos antes de caminar». «Será un programa mucho más corto en términos de duración, y el alcance y la escala de la historia son muy específicos. No necesitamos seis episodios para contar esta historia. Estamos entusiasmados de contarla con una duración más corta que traiga consigo una logística y un presupuesto que constituya una receta más para el éxito de [our first project] y luego construirlo desde allí”.

Cuando se le preguntó sobre la tendencia histórica de que compañías internacionales de EE.UU. y Europa cuenten historias sobre la Amazonía brasileña, Brown enfatizó que el tema ha sido parte de la discusión desde el principio, así como cómo la BBC está trabajando «para no caer en eso y asegurarse de que toda la producción cuente con el personal adecuado y que estemos utilizando absolutamente a la comunidad. De lo contrario, no sería interesante para nosotros».

“Se trata de trabajar juntos con esa mirada auténtica desde el punto de vista brasileño”, añadió. «Estamos incorporando esto absolutamente en nuestro pensamiento de la logística completa desde el principio».

Jácome añadió que es «esencial» que las historias sobre Brasil, y especialmente sobre la Amazonia, «se cuenten con autenticidad, desde la perspectiva de quienes realmente viven y entienden la región. Durante demasiado tiempo, las producciones internacionales han mirado estas narrativas desde arriba, capturando bellas imágenes pero a menudo perdiendo el latido humano que sustenta ese ecosistema».

“Como principal narrador de Brasil, Globo tiene tanto la responsabilidad como el privilegio de llevar esa voz local a la conversación global”, coincidió. «Conocemos a la gente, los ritmos, las contradicciones y la esperanza que definen el Amazonas. Cuando viajé por primera vez al Amazonas, finalmente comprendí la fuerza, la dignidad y el conocimiento de las comunidades que viven allí. Esa experiencia cambió mi percepción por completo. Por eso invité a nuestros colegas de la BBC a ir más allá de la vista aérea del dosel del bosque y adentrarse en el bosque mismo, para conocer a quienes realmente viven, producen y protegen esa tierra».