Globo celebra 100 años con contenido anónimo, BBC, Fox y acuerdos con Leshem

CANNES, Francia — “El futuro comenzó hace 100 años”, proclamaba un clip de tres minutos mostrado en una Globo Cóctel de exhibición el domingo por la noche en mipcomque narra la evolución del gigante brasileño de las comunicaciones desde el periódico, lanzado en 1925, hasta la radio y la red de televisión Rede Globo.

La maraña de asociaciones y acuerdos internacionales de Globo confirmados en el escenario del domingo en el Hotel Carlton de Cannes por Angela Colla, directora de Negocios Internacionales y Coproducciones de Globo, hizo mucho para sugerir que para Globo el futuro está comenzando de nuevo.

Un país del tamaño de un continente, la batalla de Brasil este siglo ha sido llegar al resto del mundo y el desafío de Globo es consolidar la ampliación de su cartera de telenovelas –al tiempo que garantiza que sigan viajando– a otras formas de entretenimiento y modelos de negocios, uniéndose a la corriente principal global.

Una forma de lograrlo es formatear acuerdos. “Este año fue clave para marcar nuestra consolidación en el negocio de venta de formatos”, dijo Colla en Cannes.

En un pacto no anunciado, globoplay ha pactado con Contenido anónimo para una versión estadounidense de “The Others”, anunció Colla. Creado por Lucas Paraizo (“Bajo presión”) y trazando el actual aumento de la intolerancia, ha dicho Variedad“Los Otros” se desarrolla en una comunidad cerrada en los suburbios de Río, donde una pelea entre dos adolescentes desemboca en una confrontación sangrienta entre sus padres. El formato ya se vendió en Alemania (ndF) y Grecia (producida por Primavisione y retransmitida por Alpha).

En otros acuerdos revelados por Colla, en asociación con la turca Ay Yapim, Globo ha visto cómo la saga de venganza “Leyla”, la adaptación turca del fenómeno de la telenovela “Brazil Avenue”, se globaliza y se vende hasta la fecha en más de 20 países.

Globo vendió el formato de “Todas las flores”, sobre la batalla de un perfumista con discapacidad visual por la libertad y el amor, a Primavisione y Alpha de Grecia. También cerró un acuerdo de formato con la cadena de transmisión SIC de Portugal para “Páginas de la vida”, una telenovela clásica moderna de 2006 de Manoel Carlos.

Otra forma de unirse a la conversación global: la coproducción internacional con creativos y empresas clave de la Lista «A». Anunciado justo antes del Showcase, a través de su sello productor Crossing Oceans, Ron Leshem, creador del “Euphoria” original, unirá fuerzas con Koby Gal Raday e Ilda Santiago’s Janeiro Studios y Globoplay, la plataforma de streaming líder en Brasil, para producir “Paranoia”.

Para ser codesarrollado por Leshem y Claudia Jouvin, quien se destacó este verano como escritor principal del gran éxito de Globoplay “Perfect Days”, “Paranoia” fue descrita como Variedad por sus productores como “’Black Swan’ y ‘Whiplash’ mezclados con las buenas vibraciones y los beneficios de ‘Queen’s Gambit’ y el impacto que define una generación de ‘Euphoria’”.

Presentado el sábado, Globo y Fox Entertainment Studios, el principal productor mundial de películas navideñas, anunciaron que se asociarían para desarrollar y producir una película navideña original en inglés ambientada y filmada en Brasil. Con el objetivo de garantizar la autenticidad cultural, Globo brindará orientación creativa para reflejar con precisión la cultura y las tradiciones brasileñas, incluida la celebración única de la Navidad en el país, que tiene lugar durante el verano brasileño.

A finales de la semana pasada, BBC Studios y la brasileña Globo firmaron un histórico primer acuerdo de coproducción para una serie documental que «transportará al público al corazón» de la extensa selva amazónica de Brasil. La serie, cuyos detalles aún se mantienen en secreto, será producida por BBC Studios Specialist Factual Productions y Globo, con una historia que viene innatamente de Brasil”, dijo Janet Brown, presidenta de Ventas Globales de Contenidos de BBC Studios. Variedad.

Alex Medeiros, director de drama, documentales y películas de Globoplay, profundizó en el Showcase sobre otros acuerdos de coproducción: con Telemundo Studios, un primer título que se anunciará en breve; con Beta Film, anunciado el año pasado en Mipcom; con Fremantle en la serie “Crime Inc” y con Gaumont USA en “Deluxe”, sobre el ascenso y caída del ícono de la alta costura brasileña Eliana Tranchesi, que entra en producción esta semana.

Todo vale

Nuevos programas de Globo se incendian

En ventas directas, Globo ha licenciado a la cadena argentina Telefe tanto “Todas las flores” como “Xuxa, el documental”, sobre la estrella del pop más grande de Brasil.

En Showcase se presentó el tráiler del último lanzamiento de Globoplay, la serie “Perfect Days”, un thriller de abducciones elegante pero rápidamente inquietante elegido por Variedad entre sus títulos de TV imprescindibles para Mipcom – se ha convertido en la serie original más vista en Globoplay de cualquier nacionalidad desde su estreno en el verano, anunció Colla, calificando la producción de Anonymous Content Brasil como “una serie emocionante que todavía me impacta” y que “muestra un lado diferente de nuestro trabajo audiovisual”.

Un segundo título de Mipcom, “Anything Goes”, una nueva versión lujosa y trepidante de una de las telenovelas más exitosas de Brasil de la década de 1980, alcanzó una participación de audiencia del 56% en el momento del asesinato de la villana, mientras que la producción es la telenovela de mayor recaudación de Globo en Brasil, con 16 marcas, incluidas BYD, Corona, Uber, Amazon, Paramount y L’Oréal, participando en 76 contenidos de marca. acciones.

«Somos narradores de historias y nuestro mayor triunfo es nuestro compromiso con la calidad y con representar lo mejor de nuestra gente: felicidad, trabajo duro, creatividad, fuerza y ​​optimismo, entre otros valores fundamentales», dijo Colla en Mipcom Showcase.

“Siempre contamos historias de manera responsable, historias que conmueven y conectan con todo tipo de público”, añadió. “Y la diversidad no está sólo en los contenidos o géneros, como telenovelas, series o documentales, sino también en los modelos de negocio, incluidos los contenidos terminados, los formatos con guión, los formatos sin guión y las coproducciones”.

Más por venir.