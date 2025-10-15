Glenny Kairupan nombrado director principal de Garuda Indonesia, consulte su última formación

Jacarta – Asamblea General Extraordinaria de Accionistas (EGM) en poder del PT Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) en el área de Cengkareng, oeste de Yakarta, el miércoles 15 de octubre de 2025, nombró oficialmente a Glenny Kairupan como director presidente reemplazando a Wamildan Tsani.

Los accionistas también acordaron nombrar a Balagopal Kunduvara como Director de Finanzas y Gestión de Riesgos, en sustitución de Eddy P. Junaedy.

La dirección de Garuda explicó que se reorganizaron las filas directores Esto es parte de los esfuerzos por fortalecer la estructura de liderazgo de la empresa, post reestructuración y recuperación pospandémica.

«Esta agenda para cambiar la composición de la dirección es parte de los pasos estratégicos de la compañía para fortalecer el proceso de reestructuración de la salud», dijo Garuda Indonesia Management en un comunicado, el miércoles 15 de octubre de 2025.



Aviones de Garuda Indonesia en el aeropuerto Soekarno-Hatta en Tangerang, Banten.

Esta agenda ha recibido previamente el apoyo y la aprobación de los Accionistas, c/q del Gobierno de Indonesia, así como la supervisión y gestión de Danantara Indonesia.

El apoyo brindado incluye estrategias de optimización de modelos de negocios, fortalecimiento de estructuras de financiamiento a largo plazo, fortalecimiento de la gobernanza y garantía de una dirección y programas de reestructuración sostenibles.

Para su información, Glenny Kairupan era conocido anteriormente como un profesional experimentado en el sector financiero y de inversiones, y formó parte de la Junta Asesora del Partido Gerindra. También recibió el rango de General Honorario del TNI, que le fue entregado directamente por el presidente Prabowo Subianto en agosto de 2024.

Por su parte, Balagopal Kunduvara es una figura con una larga experiencia en finanzas y gestión de riesgos, tanto en empresas nacionales como multinacionales.

Aquí está el arreglo Notario y los nuevos directores de Garuda Indonesia:

Junta de Comisionados:

• Comisionado Presidente y Comisionado Independiente: Fadjar Prasetyo

• Comisionado: Presidente Tanjung

• Comisionado: Frans Dicky Tamara

• Comisionado independiente: Mawardi Yahya

Junta Directiva:

• Director principal: Glenny H. Kairupan

• Director Principal Adjunto: Thomas Sugiarto Oentoro

• Director de Finanzas y Gestión de Riesgos: Balagopal Kunduvara

• Director Comercial: Reza Aulia Hakim

• Director de Operaciones: Dani Haikal Iriawan

• Director Técnico: Mukhtaris

• Director de Capital Humano y Servicios Corporativos: Eksitarino Irianto

• Director de Transformación: Neil Raymond Mills.