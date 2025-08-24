Glenn de Jets dice que O-Line es ‘más difícil que la esquina’, Membou luchas: deportes pesados

Jugar tackle en la NFL es difícil, y jugar tackle en la ciudad de Nueva York es aún más difícil. Cuando se trata del Jets de Nueva York ‘ Selección general novata Armand membouSe dejó mucho que desear después de tres salidas de pretemporada.

Se le pidió al titular que se uniera el viernes por la noche en el último juego de pretemporada contra el Filadelfia EaglesUno de los pocos entrantes para hacerlo. Si esto fue una acusación en su progreso realizado durante todo el campamento de entrenamiento, o simplemente otra forma de conseguir a su novato unas repeticiones antes de pedirle que comience 17 juegos, la tendencia continuó.

Cometió una penalización que anuló un primer down y saltó fuera de lugar mientras se abría paso a través de sus dos unidades. Aún así, el entrenador en jefe del primer año no tenía más que cosas buenas que decir sobre la selección de la primera ronda.

«Esa es una de las posiciones más difíciles de entrar como novato y tener todo en Pat». Glenn dijo el viernes. «No conozco a demasiados chicos que, en esa posición, puedan hacer eso».

«Será una curva de aprendizaje para él, y está bien. Será un muy buen jugador para nosotros. Tengo toda la confianza en el mundo para él».

Afortunadamente para Membou, tiene un puñado de ex liniero de la primera ronda en el que puede apoyarse en el vestuario, así como navega por una posición que Glenn dice que es la más difícil en el fútbol.

«Creo que es más difícil jugar esa posición que la esquina o el receptor o algo así debido a la naturaleza de los tipos contra los que se enfrenta a diario», dijo Glenn. «Pero espero con ansias cómo progresa durante toda la temporada porque va a ser bueno para nosotros».

Los asombrosos números de PFF de Armand Membou

El sistema de clasificación Pro Football Focus es el punto de salida aceptado en toda la NFL y el fútbol universitario para juzgar el rendimiento del jugador. No cuenta la historia completa, pero se considera una métrica confiable.

Membou recibió calificaciones asombrosamente bajas a través de sus dos primeras salidas.

«Membou obtuvo una brutal calificación de enfoque de fútbol 29.9 Pro contra los Gigantes la semana pasada, y su calificación preliminar para el juego del viernes llegó a solo 45.5», Justin Fried escribe. «Eso deja al novato con una calificación general de pretemporada de un humilde 35.2».

¿Quién es?

Glenn podría haber tenido un punto en el que señaló el conjunto de habilidades de los corredores de borde de la liga. Y, desafortunadamente para Glenn, los Jets serán anfitriones del principal talento de la NFL en el puesto en solo 14 días.

Pero además TJ Watt y el Pittsburgh Steelers¿Qué tan malo podría ser para el novato y el resto de la línea O abrumadoramente joven? La respuesta: bastante mala.

«Sin embargo, no es solo Watt. En los primeros seis juegos de Nueva York de la temporada 2025, se enfrentan a corredores de costos de calidad como Gregory Rousseau, Joey Bosa, Bradley Chubb, Chop Robinson, Micah Parsons, Nik Bonitto y Jonathon Cooper», escribió Nick Firia.

Y esa es solo las primeras seis veces que Membou toca un campo de la NFL. Eso ni siquiera menciona los enfrentamientos con Myles Garrett y Trey Hendrickson bajando por la tubería.

Esta definitivamente será una historia emocionante para vigilar la semana tras semana mientras los Jets buscan establecer una nueva identidad en la ofensiva.