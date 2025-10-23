Glenn Close aborda ‘La Bola Negra’, de Javier Calvo, Javier Ambrossi

Glenn Cerrar se unirá al elenco de “La bola negra”, película original producida por Movistar Plus+ y Suma Content Films en coproducción con El Deseo, de Pedro y Agustín Almodóvar, y Le Pacte, de Francia.

“La Bola Negra” está escrita, dirigida y producida por cineastas españoles Javier Calvo y Javier Ambrossi.

Close encabezará el elenco junto a Penélope CruzGuitarricadelafuente, que debuta como actor, Miguel Bernardeau (“Élite”), Carlos González (“Veneno”) y Lola Dueñas (“La Mesías”).

Entretejiendo las vidas interconectadas de tres hombres en tres épocas diferentes, “La Bola Negra” describe tres vidas íntimamente unidas por la sexualidad y el deseo, el dolor y la herencia y también incorpora una de las últimas obras inacabadas de Federico García Lorca.

Marca el regreso de Calvo y Ambrossi al cine después de crear las series “Veneno” y “La Mesías”, que los establecieron como uno de los dúos creativos jóvenes de cine y televisión más apasionantes de Europa.

“Estamos muy felices de confirmar a Glenn Close como parte del elenco de ‘La bola negra’”, dijeron Calvo y Ambrossi el jueves. «Será un honor trabajar con una leyenda así, una actriz que siempre habíamos admirado. Ella leyó el proyecto y se enamoró de él. Nosotros estamos enamorados de ella».

Close obtuvo el premio Evening Standard Theatre a la mejor interpretación musical por su papel de Norma Desmond en la producción londinense de “Sunset Boulevard”.

También ha ganado tres premios Emmy, tres premios Globo de Oro, tres premios Tony y ocho nominaciones al Oscar. Close protagoniza actualmente la película independiente «The Summer Book» y este otoño protagonizará la serie de Ryan Murphy «All’s Fair», seguida de «Wake Up Dead Man, A Knives Out Mystery» de Rian Johnson.

Su trabajo televisivo incluye la película “Serving in Silence” y la serie “Damages”.

Calvo y Ambrosia irrumpieron internacionalmente con “Veneno”, que ganó un premio GLAAD y se estrenó en HBO Max con gran éxito, siendo considerada por Variedad, The New Yorker, Vulture y The New York Times como una de las mejores series del año.

Primera serie española incluida en la programación del Festival de Sundance, “La Mesías” se llevó dos de los máximos galardones en el Series Mania de Francia, el festival de televisión más importante de Europa. Estrenada en la emisora ​​pública francesa Arte, fue aclamada por el periódico francés Liberation como “una de las series más bellas del año”.

“Labola negra” entró en producción en España en agosto. El reparto también incluye a Lorenzo Zurzolo (“Baby”), Julio Torres (“Fantasmas”), Natalia de Molina (“Superestar”), Antonio de la Torre (“The Realm”) y Albert Pla (“La Mesías”), además de nuevos talentos descubiertos por los directores, como Milo Quifes.

Elástica estrenará “La bola negra” en cines de España. Goodfellas se encarga de las ventas internacionales.