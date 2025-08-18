Glenn cerca de la estrella en ‘Maud’, drama de asesino en serie del canal 4

Glenn Close ha conseguido su próximo papel de televisión asesina.

El ocho veces nominado al Oscar está listo para protagonizar el protagonista en «Maud» para la Red del Reino Unido Canal 4. Escrito por Nina Raine y Moses Raine (detrás de la aclamada obra «Donkey Heart») y desarrollado y producido por Patio de juegos para Televisión de Sony PicturesLa serie de seis partes se basa en las colecciones de cuentos «una dama mayor no es bueno» y «una dama mayor no debe ser cruzada» por la exitosa escritora sueca de crímenes Helene Tursten.

«Maud», actualmente un título de trabajo, verá una obra cerrada Maud Oldcastle, descrita como una «mujer mayor hilarantemente brusca, acernante y despiadada». Pero esas son solo sus «buenas cualidades», también es una «asesina con un pasado torturado». Decidido a salir de una vida pasada cuidando a su hermana, Maud se propone reclamar un segundo acto que hace mucho tiempo, pero un detective sospechoso y un mundo implacable construido para la juventud pronto descubrirán cuán lejos irá para proteger su libertad.

«Me siento honrado de trabajar con Channel 4, Sony y Playground para dar vida a esta serie muy original», dijo Close. «Nina y Moses Raine son escritores deliciosamente brillantes y Maud Oldcastle no es como cualquier personaje que haya jugado antes. Estoy encantado de ser parte de un equipo tan estelar».

Gwawr Lloyd, jefe de drama de actuación en el Canal 4, agregó: «‘Maud’ es un drama deliciosamente oscuro y atrevido y el Amazing Glenn Close traerá una complejidad constante al papel. Estamos encantados de trabajar con Nina, Moses, Playground y Sony Pictures Television para darle vida a este personaje único y no podemos esperar a las audiencias a conocer a Maud Oldastle».

«Maud» fue comisionado para el Canal 4 por Lloyd y la editora de comisionamiento de drama Rebecca Holdsworth y es una producción televisiva de Sony Pictures. Los productores ejecutivos son Scott Huff y Colin Callender para Playground con Close, Nina Raine y Moses Raine. El productor de la serie es Morenike Williams.

«‘Maud’ es precisamente el tipo de drama audaz y centrado en los personajes que nos apasiona crear. Hacer que el extraordinario Glenn Close se una a nosotros para encarnar este personaje notable es un sueño hecho realidad», dijo Huff, director gerente conjunto en Playground. «Nina y Moses Raine han escrito un drama criminal distintivo que explora temas modernos con ingenio e perspicacia afiladas».

Agregó: «El compromiso de Channel 4 con la narración de historias audaces los convierte en el socio ideal para esta serie, y estamos agradecidos con Gwawr Lloyd y Rebecca Holdsworth por su apoyo. Estamos igualmente encantados de asociarnos con Sony, cuyo respaldo y compromiso han sido fundamentales para darle vida a esta serie».

La presidenta de la televisión de Sony Pictures, Katherine Pope, dijo: «No podríamos estar más emocionados de asociarnos con Colin y Scott en Playground, junto con su equipo excepcional, y el Canal 4, conocido por su innovadora programación. ‘Maud’ es una serie que representa perfectamente nuestro compromiso con el compromiso con el carácter distintivo y de los carácter de Glenn Close. Script inteligente que mantendrá al público al borde de sus asientos «.

La filmación tendrá lugar en Londres a finales de este año.