Glen Powell responde a las críticas de Gigi Paris con el consejo de Tom Cruise

Glen Powell revelado en un nuevo Historia de portada de la revista GQ que confía en el consejo que Tom Cruise le dio cuando su carrera como actor se derrama en la prensa sensacionalista. La ex novia del actor, Dientes de parís, titulares hechos en junio cuando apareció en el Podcast «Demasiado» y dijo que «sintió que estaba alimentado a los perros» cuando Powell y Sydney Sweeney se inclinó en los rumores de un romance en el set durante la publicidad de su éxito de comedia romántica 2023 «Cualquiera menos tu. »

«Siempre tendré nada más que amor por ella y respeto por ella», ahora Powell le dijo a GQ sobre París. «Todos siempre tendrán su propia narrativa sobre las cosas y todo eso. Y ella es bienvenida.

El consejo de Cruise está ayudando a Powell a navegar estas partes más rocosas del estrellato de la película. Como explicó Powell «[Tom] Básicamente dijo: ‘Oye, se va a ser muy, muy fuerte. Es su trabajo simplemente rechazar el volumen. Solo recuerda que tienes tu mano en ese interruptor. Tienes la mano en la capacidad de subir ese ruido o rechazarlo. Y realmente simplemente rechazando el ruido y confiar en tu propio instinto ha sido un verdadero regalo del cielo para mí «.

La relación de Powell y París terminó en abril de 2023 en medio de rumores de romance viral entre Powell y Sweeney. Los dos actores luego confirmaron The New York Times Nunca hubo un romance entre ellos, pero se inclinaron en los rumores falsos para impulsar la publicidad para «cualquiera que no sea tú», una estrategia que funcionó ya que la película fue un golpe de taquilla con $ 220 millones en todo el mundo.

Sweeney, que estaba directamente involucrado en la comercialización de «cualquiera pero tú» como productor en la película, dijo en ese momento: «Quería asegurarme de que teníamos una conversación activa con la audiencia mientras promocionamos esta película, porque al final del día, son los que crearon toda la narración».

«Sydney y yo nos divertimos mucho juntos, y tenemos una tonelada de química sin esfuerzo», agregó Powell. «Esa es la gente que quiere lo que está en la pantalla de la pantalla, y a veces solo tienes que apoyarte un poco, y funcionó maravillosamente. Sydney es muy inteligente».

Durante ella Podcast «Demasiado» Aparición durante el verano, París dijo que estaba «destrozada» cuando tomó la decisión de alejarse de su relación con Powell una vez que quedó claro que nadie pero que supuestamente estaba interesada en aportar claridad a los rumores románticos.

«Solo quería respeto, especialmente si va a ser público», dijo Paris sobre ver los rumores de un supuesto romance de la vida real entre Powell y Sweeney. «Al igual que no me hagas un trasero. Simplemente no te quedes loco con alguien con quien has estado durante más de tres años hablando para siempre. Solo tienes algo de decencia, ¿sabes? Y al final del día, fue como, bueno, el trabajo es lo primero. Y si ese fuera el caso, poder para ti, esa es tu prioridad. Me dijeron. Lo que apestaba era cómo estaba manejado. Sentí que me sentí como si fuera el caso a ti … [gaslighting]Fue solo: ‘Esto es lo que tengo que hacer por mi trabajo’ «.

Powell nunca comentó públicamente sobre la entrevista de París hasta la historia de la portada de GQ.