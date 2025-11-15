Glen Powell recuerda haber bombardeado un guión leído con Dustin Hoffman

Glen Powell es conocido por su carisma seguro y su poder estelar, pero al principio de su carrera, se quedó tan deslumbrado por David Hoffman que fracasó en una lectura de guión con el legendario actor.
Powell contó la humilde historia durante una aparición reciente en “Los calientes.” “Mi primera semana [in Hollywood]Me encontré en una cena sentado al lado de Dustin Hoffman», recordó. «Él vio una película que hice llamada ‘The Great Debaters’, y el hecho de que vio esta película me dejó alucinado. Pensé: ‘Este es el momento más genial de toda mi vida’”.
Hoffman felicitó a Powell por su actuación y dijo: «Tengo algo para ti. Mantengámonos en contacto». El actor de “The Graduate” cumplió su promesa. “Literalmente, un par de días después, recibí una llamada de Dustin Hoffman a mi casa”, dice Powell. «Y estoy perdiendo la cabeza. Pienso: ‘Esto es lo mejor’, y [Hoffman’s] como ‘Te voy a invitar a mi oficina y quiero que leas algo’”.
Powell aceptó la invitación. Visitó a Hoffman y le presentaron algunas páginas para leer con él, pero la escena rápidamente se volvió amarga. «Comencé a leerlos, pero estaba tan asombrado que Dustin Hoffman estaba sentado frente a mí», dijo Powell. «Es uno de mis actores favoritos de todos los tiempos. Mientras leo, veo cómo se le escapa la vida de los ojos y pienso: ‘Este tipo apesta muchísimo’. Y yo dije: ‘Oh, no’”.
La situación empeoró. «Lo estoy observando y lo estoy perdiendo», continuó Powell. «Y luego dije: ‘Sí, lo estás perdiendo’, y luego miro hacia atrás y lo estoy perdiendo aún más. Y me fui tan derrotado».
Powell continuó explicando que pudo superar sus tendencias deslumbradas en audiciones posteriores cuando aceptó actores de todos los niveles como actores e intérpretes en busca de algo divertido.
«Lo que empiezas a darte cuenta es que todo este negocio es juego. Empiezas a mirar a estos tipos como leyendas, y luego empiezas a verlos como colaboradores que simplemente intentan hacer magia para audiencias de todo el mundo, ¿sabes?» dijo. «Creo que esa es la diferencia. Creo que el entusiasmo por este negocio no ha desaparecido, pero mi perspectiva sí».
Si bien Powell aún no ha aparecido en una película junto a Hoffman, se convirtió en un rostro reconocible después de compartir pantalla con Tom Cruise en “Top Gun: Maverick” de 2022. Desde entonces ha protagonizado la exitosa comedia romántica «Anyone But You» junto a Sydney Sweeney y el éxito de taquilla de aventuras del verano «Twisters». Actualmente protagoniza “El hombre corriendo”, dirigida por Edgar Wright y adaptada de una novela de Stephen King.
Mira la versión completa de Powell “Los calientes«Entrevista aquí: