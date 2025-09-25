Glen Powell quiere Taylor Swift ‘Chad Powers’ Temporada 2 Cameo

Glen PowellEl personaje principal en Hulu «Poderes de chad«Tiene la vista puesta en convertirse en un jugador de fútbol exitoso, pero Powell tiene los ojos puestos en un posible cameo de la temporada 2: Taylor Swift.

«Estoy trabajando para ella», bromeó la coprotagonista Perry Mattfield durante una conversación moderada por VariedadLa escritora senior de entretenimiento Angelique Jackson. «Nos aseguraremos de que ella vea la serie y la obtendrá. Espero que por Travis [Kelce]Ella mirará y luego nos conectaremos y hablaremos de la ofensiva «.

«Ya me hiciste pensar en los cameos de la temporada 2. T-Swift viene en caliente», dijo Powell, abriendo la puerta para que el cantante visite el set de Georgia.

«Chad Powers» sigue la historia de Russ Holliday (Powell), un ex mariscal de campo de fútbol universitario que se deshonra públicamente a sí mismo y a su equipo durante un juego de campeonato. Después de años de ser burlado por su pasado, Holliday cría un plan para convertirse en Chad Powers, un jugador en un intento por canjear su carrera de fallas. A medida que Chad se convierte en un éxito, Holliday puede ser la clave para revivir un equipo de fútbol moribundo, todo mientras mantiene su identidad secreta.

«Chad Powers» fue creado por Powell y Michael Waldron, basado en la serie ESPN+ de Eli Manning «Los lugares de Eli». Manning se encubrió en las pruebas de Penn State en un video viral, que sirvió de inspiración para la serie.

Quentin Blair, quien interpreta al entrenador Byrd, habló sobre la creación del espectáculo. «Glenn dijo el fútbol y el [entertainment] La industria en particular no va junta con demasiada frecuencia. Algunas de mis películas favoritas son siempre películas deportivas, y cada vez que necesito un ascensor, eso es lo que voy a ver. Tienen corazón, tienen comedia, tienen dolor, pérdida y sufrimiento. Esta creación [of the character] fue una mezcla de todos estos entrenadores que había amado en el pasado ”.

Con un elenco de conjunto jugando las apuestas absurdas lanzadas a Holliday a lo largo de la serie, Powell espera que los espectadores se enamoren de cada personaje y lo que agregan al mundo del fútbol universitario. «La única forma en que funciona este programa es que cada miembro del reparto debe estar basado en la realidad», dijo Powell. «El hecho de que tuviéramos nuestra elección de este elenco loco que simplemente trae eso no solo hilaridad, sino que motiva a toda esa comedia de una manera que hace que todo el presente funcione. Si alguien está apagado tonalmente, todo se desmorona. Trabajar con esta pandilla todos los días fue un placer y no creo que podría haber tenido un mejor momento».

Los primeros dos episodios de «Chad Powers» se estrenará el 30 de septiembre, con episodios que caen semanalmente.