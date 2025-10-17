Glen Powell, Nikki Glaser, Miles Teller

Miles Teller, Nikki Glaser y Glen Powell son el siguiente grupo de “Sábado noche en vivo”anfitriones.

A ellos se unirán los invitados musicales Brandi Carlile, Sombr y Olivia Dean, respectivamente.

Teller regresa a Studio 8H el 1 de noviembre para su segunda temporada como presentador, antes de su película “Eternity”, que se estrenará en cines el 26 de noviembre. El programa marcará la cuarta aparición de Carlile en “SNL”.

Glaser hace su debut como presentadora de “Saturday Night Live” el 8 de noviembre. En 2026, la comediante lanzará un nuevo especial de stand-up en Hulu y una vez más presentará los Globos de Oro. El cantante de “Back to Friends”, Sombr, también hace su debut en “SNL”.

Powell presentará “SNL” por primera vez el 15 de noviembre, promocionando su película “The Running Man”, que se estrenará en los cines el mismo fin de semana. Dean, la cantante de “Man I Need”, hace su debut en “SNL”.

La icónica serie de comedia de NBC regresó en octubre después de una histórica temporada número 50, que fue festejada con varios documentales, un concierto especial del Radio City Music Hall y una transmisión de tres horas con leyendas de “SNL”. Los primeros tres presentadores de la temporada 51 fueron Bad Bunny y Amy Poehler. Sabrina Carpenter cumplirá una doble función como presentadora e invitada musical el 18 de octubre.

La serie se despidió de un puñado de miembros del elenco, incluidos Heidi Gardner, Ego Nwodim, Devon Walker y Michael Longfellow. Cinco personas se unieron al reparto: Tommy Brennan, Jeremy Culhane, Ben Marshall, Kam Patterson y Veronika Slowikowska.

“Saturday Night Live” obtuvo un gran puntaje con las nominaciones al Emmy de este año, acumulando siete nominaciones para el programa en sí, además de 23 nominaciones en “The Anniversary Celebration”, “SNL50: The Homecoming Concert”, “Beyond Saturday Night” y “50 Years of SNL Music”.