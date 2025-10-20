Glen Powell necesitaba la aprobación de Stephen King para protagonizar ‘Running Man’

Antes de que pudiera firmar oficialmente para protagonizar la adaptación cinematográfica de Edgar Wright de la Esteban Rey novela “El Hombre corriendo» Glen Powell Tuvo que obtener la aprobación del propio autor legendario.

Powell reveló en la Comic Con de Nueva York (a través de personas) que Wright le ofreció el papel principal de Ben Richards con la condición de que King le diera su bendición. “Edgar me ofreció esta película y yo dije: ‘Sí’. Yo dije: ‘Vamos…’ Y luego, más tarde esa noche. [Edgar says]’Por cierto, tienes que ser aprobado por Stephen King. Esta noche verá ‘Hit Man’”, recordó Powell.

«Así que tuve que esperar toda la noche a que Stephen King viera ‘Hit Man’ y esperar tener todavía el papel por la mañana. Es terrible», continuó. Afortunadamente, a King “le encantó” “Hit Man”, la comedia criminal romántica de Powell de 2023 dirigida por Richard Linklater, y estuvo de acuerdo en que podía asumir el papel.

En “The Running Man”, Powell interpreta a Ben, un hombre de clase trabajadora desesperado por ayudar a su hija enferma que decide competir en un programa de televisión donde “los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales, con cada movimiento transmitido a un público sediento de sangre y cada día trayendo una mayor recompensa en efectivo”, según la sinopsis de la película. La novela original de King de 1982 se adaptó por primera vez a la pantalla grande en 1987, protagonizada por Arnold Schwarzenegger, pero Wright dijo en NYCC que su película es “más fiel al libro” e incorpora elementos del siglo XXI.

“La mejor parte de esto [film] Lo que realmente me entusiasma es que Edgar decidió tomar esto. [story] — leales al libro — en el mundo real», añadió Powell. «Los ciudadanos pueden registrar [and] denunciarte. Te pueden sacar. Así que hay una especie de sentimiento de tensión siempre presente que está presente durante toda la película. Es implacable”.

“The Running Man” llega a los cines el 14 de noviembre a través de Paramount Pictures.