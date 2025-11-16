Glen Powell lleva a su conductor de UPS al monólogo de Crash ‘SNL’

Glen Powell Tuvo un invitado especial entre el público cuando condujo”Sábado noche en vivo.”

Durante su monólogo de apertura, la estrella de “The Running Man” reveló que originalmente se suponía que presentaría “SNL” hace cuatro años vinculados a la fecha de estreno original de “Top Gun: Maverick”. Él y su familia estaban celebrando cuando recibió esa llamada para ser anfitrión, un momento que compartieron con un conductor de UPS que estaba entregando un paquete al mismo tiempo.

«Así que todos nos tomamos una selfie con él, y esta es la selfie para conmemorar la ocasión», dijo Powell antes de revelar la selfie real con él, su familia y el conductor de UPS. “Pero luego me quitaron el sueño”, continuó. «‘Top Gun’ se retrasó debido a COVID, por lo que ‘SNL’ tuvo que retirar su oferta. Lorne Michaels literalmente me llamó y me dijo: ‘Sin ‘Top Gun», y estas son sus palabras, «nadie sabrá quién diablos eres».

Powell lamentó que, durante los últimos cuatro años, ese conductor de UPS pensara que era un mentiroso. Entonces, cuando recibió la llamada para presentar “SNL” nuevamente, él y su familia decidieron hacer las cosas bien.

«Mis hermanas lo localizaron. Las mujeres de mi familia son aterradoras», bromeó. «Encontraron el número de celular de este tipo de UPS. Su nombre es Mitch. Entonces, para demostrarle a Mitch que no soy un mentiroso, lo llevé en avión hasta Nueva York… Pensó que era una estafa, pero aun así vino y está sentado entre la audiencia esta noche».

Luego, Powell llamó a Mitch al escenario y los dos se tomaron otra selfie juntos para cerrar el círculo para el conductor y todo el clan Powell.

“Tuve que esperar toda mi vida, más cuatro años para estar aquí”, dijo Powell. «Pero si algo he aprendido es que las mejores cosas de la vida no suceden de la noche a la mañana, y nadie lo sabe mejor que UPS».