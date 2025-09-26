Glen Powell dice que el actor cancelado pidió una foto: ‘Su cara es tóxica’

Glen Powell Recientemente apareció en el podcast «Therapuss» de Jake Shane y detalló un encuentro incómodo que tuvo en una fiesta de Hollywood cuando le pidieron que tomara una foto con un actor cancelado. Powell, quien actualmente está promocionando su serie de comedia de Hulu «Poderes de chad«Y la próxima película de acción de Paramount»El hombre corriendo«No nombró a la celebridad.

«Estaba en una fiesta y había alguien [there] Básicamente, eso había estado en las cuerdas en términos de ser cancelados «, explicó Powell.» Era una de esas fiestas de Hollywood donde hay cámaras y prensa y todo eso. Esta persona había hecho algunas de mis películas favoritas y pensé: ‘Oh, esto es genial’. Se acercó y dijo: ‘Encantado de conocerte’. Yo estaba como, ‘Oh, amigo. Un gran admirador. Y luego un fotógrafo dijo: ‘Oye, ¿podemos tomar una foto de ustedes’ «.

«Esta persona fue cancelada recientemente y no fue buena», continuó Powell. «Era fanático de su trabajo, pero no era fanático de sus elecciones. Así que era un poco amable. Pero luego, cuando querían tomar una foto contigo, me di cuenta muy rápido, pensé, ‘Oh, no sé si esta es una buena idea’. Claramente registró que yo estaba como, ‘Oh, probablemente no sea una buena idea’. Y me di cuenta de que este tipo, su rostro es tóxico.

La historia llevó a Powell a comentar más generalmente sobre Cancel Culture en Hollywood. Incluso dibujó una conexión con «Chad Powers», que está protagonizada por Powell como un mariscal de campo que es cancelado y luego encuentra la redención al disfrazarse de un nuevo equipo como una persona diferente.

«Russ Holiday es solo un tipo que cometió un error, no es un tipo malo», dijo Powell sobre su personaje. «Algunas de estas otras personas que son canceladas, deben mentir donde se les dispara … En la época y la edad de hoy, la cultura cancela es solo una cosa en la que el mundo que no te permite olvidar tus errores. Con los teléfonos, con Tiktok, con Instagram, muchas personas cometen errores y el mundo no te permite olvidar. Y me pareció interesante cómo reaccionan a esos momentos. Lo siento ‘es algo realmente hermoso «.

«Chad Powers» se estrena el 30 de septiembre en Hulu. Vea la entrevista completa de «Therapuss» de Powell en el video a continuación.