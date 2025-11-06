Glen Powell, Demi Moore y Jennifer Lawrence

Justo cuando todos estaban empacando sus disfraces de Halloween, noviembre comenzó con uno de los eventos más deslumbrantes y repletos de estrellas del año en Hollywood: la gala Art+Film de LACMA. Cynthia Erivo, Salma Hayek y el dúo de madre e hija formado por Cindy Crawford y Kaia Gerber fueron sólo algunos de los nombres atrevidos que deslumbraron en la alfombra y ayudaron al museo a recaudar una cifra récord de 6,5 millones de dólares.

Al mismo tiempo, en la ciudad de Nueva York, Robert Pattinson y Jennifer Lawrence estrenaron “Die My Love”. Un par de noches después, Harrison Ford fue el invitado sorpresa en el estreno en Los Ángeles del nuevo drama de sus compañeros de la serie «Star Wars», Joel Edgerton y Felicity Jones, «Train Dreams».

Y la Navidad llegó temprano en Bel-Air cuando Kathy Hilton organizó su fiesta anual de pijamas, presentada por QVC, con las estrellas de “Real Housewives of Beverly Hills” Denise Richards y la novata Rachel Zoe recogiendo obsequios de la compañía de velas Slatkin + Co y disfrutando del caviar de The Caviar Co.

