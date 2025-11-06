Glen Powell, Demi Moore y Jennifer Lawrence

Justo cuando todos estaban empacando sus disfraces de Halloween, noviembre comenzó con uno de los eventos más deslumbrantes y repletos de estrellas del año en Hollywood: la gala Art+Film de LACMA. Cynthia Erivo, Salma Hayek y el dúo de madre e hija formado por Cindy Crawford y Kaia Gerber fueron sólo algunos de los nombres atrevidos que deslumbraron en la alfombra y ayudaron al museo a recaudar una cifra récord de 6,5 millones de dólares.
Al mismo tiempo, en la ciudad de Nueva York, Robert Pattinson y Jennifer Lawrence estrenaron “Die My Love”. Un par de noches después, Harrison Ford fue el invitado sorpresa en el estreno en Los Ángeles del nuevo drama de sus compañeros de la serie «Star Wars», Joel Edgerton y Felicity Jones, «Train Dreams».
Y la Navidad llegó temprano en Bel-Air cuando Kathy Hilton organizó su fiesta anual de pijamas, presentada por QVC, con las estrellas de “Real Housewives of Beverly Hills” Denise Richards y la novata Rachel Zoe recogiendo obsequios de la compañía de velas Slatkin + Co y disfrutando del caviar de The Caviar Co.
Echa un vistazo a las mejores fotos de noviembre de 2025 a continuación y asegúrate de volver a consultarlas durante todo el mes para obtener más información.
Lee Pace, Colman Domingo, Emilia Jones, Edgar Wright y Glen Powell
Lee Pace, Colman Domingo, Emilia Jones, Edgar Wright y Glen Powell estrenan su nueva película de Paramount Pictures, “The Running Man”, en Odeon Luxe Leicester Square el 5 de noviembre en Londres.
Demi Moore
Demi Moore sorprende con Balenciaga en los premios Glamour Women of the Year Awards 2025 en el Hotel Plaza el 4 de noviembre en la ciudad de Nueva York.
Denise Richards y Kathy Hilton
Denise Richards se une a su coprotagonista de “Real Housewives of Beverly Hills”, Kathy Hilton, en su fiesta anual de pijamas, patrocinada por QVC, el 4 de noviembre en Los Ángeles.
Tommy Hilfiger, Dee Ocleppo Hilfiger y Rachel Zoe
Tommy Hilfiger, Dee Ocleppo Hilfiger y Rachel Zoe asisten a la fiesta de pijamas de Kathy Hilton, presentada por QVC, en Los Ángeles.
Lesley Silverman, Cheryl Paglierani, Chloe Popescu, Fara Leff y Theresa Peters
Lesley Silverman (UTA) de UTA, Cheryl Paglieran de CAA, Chloe Popescu, CMO de Oscar de la Renta, Fara Leff, directora de operaciones de Klutch Sports Group, y Theresa Peters de UTA, la cena de Mujeres en el Entretenimiento de Oscar de la Renta en Los Ángeles en Cipriani Beverly Hills el 4 de noviembre.
Joel Edgerton, Felicity Jones y Harrison Ford
A Joel Edgerton y Felicity Jones se unen invitado sorpresa Harrison Ford en el estreno de “Train Dreams” de Netflix en Los Ángeles en el Teatro Egipcio el 3 de noviembre.
Michael Strahan, Robin Roberts y George Stephanopoulos
Los presentadores de “Good Morning America” Michael Strahan, Robin Roberts y George Stephanopoulos celebran el 50 aniversario del programa matutino en el número 7 de Hudson Square en The Great Room de la ciudad de Nueva York.
Brittany S. Hall, Tyler Perry y Shannon Thornton
Brittany S. Hall, Tyler Perry y Shannon Thornton asisten a la proyección de “Tyler Perry’s Finding Joy” en Regal Atlantic Station el 2 de noviembre en Atlanta.
LaKeith Stanfield, Robert Pattinson, Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence y Sissy Spacek
LaKeith Stanfield, Robert Pattinson, Lynne Ramsay, Jennifer Lawrence y Sissy Spacek en el estreno de “Die My Love” en Nueva York en AMC Lincoln Square el 1 de noviembre en la ciudad de Nueva York.
Jimmy Tatro y Zoey Deutch
¡Noche de cita! Jimmy Tatro y Zoey Deutch sorprenden en la Gala LACMA Art + Film 2025 en Los Ángeles el 1 de noviembre.
Kaia Gerber y Cindy Crawford
Kaia Gerber y Cindy Crawford lo convierten en un asunto familiar en la Gala LACMA Art + Film 2025.
Demi Moore, Salma Hayek y Cynthia Erivo
Habla de una triple amenaza. Demi Moore, Salma Hayek y Cynthia Erivo posan en la Gala LACMA Art+Film.