Glen Basner y Stacey Snider hablan de trabajar en equipo en FilmNation e ir a Cannes

Cuando Stacey Snider le trae a su jefe Glen Basner un proyecto que quiere hacer en FilmNation, él analiza todo lo relacionado con su propuesta, desde su presupuesto hasta el historial comercial de su equipo creativo y el desempeño de películas recientes del mismo género. Basner conoce el negocio a fondo, ya que ha conseguido financiación para una película tras otra que traspasa los límites. A lo largo de los 18 años de historia de la compañía independiente de producción y ventas, ha ayudado a hacer de todo, desde “Anora” y “Conclave” hasta “Mud” y “Arrival”.

«Glen analizará con precisión exacta los desafíos y oportunidades asociados al proyecto, y me aseguraré de que conduzca a una decisión de ‘no esta vez’ o ‘no esta vez'», dice Snider. «Y terminará esa evaluación diciendo: ‘Pero ésta es genial y amo al cineasta. Hagámoslo’. Y de repente pienso: ‘Dios mío, pensé que estábamos muertos y que estamos vivos con un camino que tiene sentido’”.

Para Basner, el cine es un negocio, pero también, como se percibe, una vocación. Entiende que todos los datos del mundo no pueden competir con el poder de la visión de un cineasta. Después de todo, ¿alguien pensaría que una película sobre una trabajadora sexual y el hijo de un oligarca ruso arrasaría en los Oscar y recaudaría casi 60 millones de dólares?

«Queremos encontrar material y cineastas que se sientan singulares», dice Basner. «Nuestro trabajo no es equilibrar eso con las realidades del mercado. Nuestro trabajo es crear una estrategia y un plan para mover el mercado, de modo que entienda qué es tan inspirador de algo. No buscamos repetir algún éxito pasado que tuvimos. Queremos hacer algo que nos parezca nuevo, fresco y emocionante».

Mientras buscaba hacer crecer FilmNation, Basner recurrió a un aliado improbable en Snider. Es una veterana del sistema de estudios de Hollywood, ya que dirigió 20th Century Fox, DreamWorks y Universal, y ayudó a llevar clásicos como “Erin Brokovich”, “Lincoln” y “Gladiator” a la pantalla. Pero no era conocida por su trabajo en el cine independiente. Aún así, Basner, quien conoció a Snider en 2003, cuando Universal compró Good Machine (que luego se transformó en Focus), creía que tenía la visión artística y el conocimiento empresarial para ayudarlo como director creativo de la compañía.

«Uno de los beneficios de trabajar en ventas para tu carrera es que te rechazan todo el tiempo, por lo que ya no te avergüenzas del rechazo», dice Basner. «Al pensar en seguir adelante, una cosa de la que estoy seguro es que necesitamos mejorar cada día. Y no había nadie con quien haya hablado a lo largo de los años que tuviera instintos creativos tan fuertes y los articulara de una manera tan reflexiva. Estamos en el gran negocio del swing creativamente. Pensé que también podríamos estar en el gran negocio del swing en términos de nuestro equipo».

Para Snider, FilmNation fue una oportunidad de volver al juego de afinar guiones y ayudar a los directores a perfeccionar su trabajo. Después de que Disney comprara Fox en 2019, Snider ayudó a supervisar Sister Pictures, la productora de Elisabeth Murdoch, pero renunció como director ejecutivo en 2023.

«Para ser honesto, me perdí esto», dice Snider, quien se unió a FilmNation en diciembre pasado. «Usar mi gusto y mi experiencia para ayudar a los cineastas a navegar a través de las traicioneras aguas de pasar de una idea a una producción resulta realmente energizante. Estoy agradecido de volver a hacer este trabajo».

FilmNation llegará a Cannes con tres paquetes que planea producir. Incluyen “The Passenger”, un thriller que sigue al empresario Otto Silbermann (Jeremy Strong) mientras intenta escapar de Berlín después de la Kristallnacht. Dirige Magnus von Horn, un cineasta sueco y polaco cuya película anterior, “La chica de la aguja”, fue nominada al Oscar. «Jeremy te romperá el corazón en esta película», predice Snider.

También está «Last Dance», de Karim Aïnouz, una historia de padre e hija ambientada en un crucero gay durante la crisis del SIDA, protagonizada por Adrien Brody, Rachel Zegler y Ben Platt, así como «Asymmetry», una historia de amor con Richard Gere y Diana Silvers que será dirigida por Ed Zwick. En muchos casos, este es el tipo de historias dirigidas a adultos que los grandes estudios abandonaron en favor de las franquicias. Snider ve una oportunidad en su indiferencia.

«Nos gustan las cosas que tienen un alto nivel de autor, elevadas en su ejecución y contenido y capaces de satisfacer a cualquier audiencia que identifiquemos como la más entusiasta de estas historias», dice Snider. «Pero quiero ampliar la apertura de lo que es una película independiente. Así que si estamos haciendo un thriller de espías o una historia de detectives o un género donde los estudios tuvieron prioridad, podemos imaginar la versión independiente de ese género».

FilmNation espera producir entre cinco y siete películas al año, la mayoría con presupuestos de entre 10 y 50 millones de dólares. Lo hará en un panorama cambiante para la realización de películas. Fox, que dirigía Snider, es una sombra de sí misma ahora que es propiedad de Disney, y Warner Bros. Discovery está a punto de venderse a Paramount. Basner reconoció que todas las fusiones crean desafíos, es decir, si Paramount compra WBD, reunirá a HBO y Showtime bajo un mismo techo, privando a los productores de los ingresos que recibieron por la licencia de sus películas en la ventana de pago 1. Pero también ve un lado positivo de la disrupción.

«El negocio del cine independiente siempre ha sido un desafío», dice Basner. «A veces parece existencial, pero eso realmente ha agudizado las habilidades de todos para adaptarse y evolucionar, y los instintos de supervivencia en nuestra comunidad son muy fuertes y poderosos. Y lo que yo diría es que, en un momento de consolidación y grandes cambios, tenemos una gran oportunidad de tomar a cineastas que no necesariamente están haciendo algo que se sienta lo suficientemente convencional para un estudio, y darles una plataforma para alcanzar alturas que tal vez la gente no pensó que podrían alcanzar».