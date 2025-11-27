Glassriver de Islandia y el equipo True Colors de Italia en la serie nórdica ‘Brkn’

Islandiael destacado estandarte de producción Raspador de vidrio se ha asociado con una empresa de ventas italiana Colores verdaderos en una nueva serie de suspenso psicológico nórdico titulada «Brkn», sobre una investigación sobre la desaparición de un adolescente no binario que será adaptada de la novela «Brotin» de Jón Atli Jónasson.

Jón Atli Jónasson (en la foto de arriba) es un novelista, dramaturgo y guionista conocido por coescribir la serie nominada al Oscar de 2013 “The Deep” y la serie criminal finlandesa-alemana “Arctic Circle”, entre otros títulos. Está cocreando el destacado espectáculo “Brkn” con el director de teatro Thorleifur Örn Arnarsson y la guionista, novelista y música Margrét Örnólfsdóttir (“Los asesinatos del Valhalla”, “Trapped, Fanger”).

El thriller psicológico ambientado en Reykjavik se centra en los policías Dóra y Rado, que están investigando la desaparición de un adolescente no binario llamado Morgan. Su búsqueda se convierte en un caso de alto riesgo que involucra “una compleja red de crimen organizado, poder corporativo y corrupción policial”, según la sinopsis. Dóra había regresado recientemente a sus funciones después de “un incidente traumático” en el que recibió un disparo en la cabeza mientras intentaba evitar el suicidio de su novio, añade la sinopsis. Mientras tanto, miembros de la familia de Rado surgen como sospechosos.

Glassriver ha sellado un acuerdo de distribución global de “Brkn” con True Colors, que se encargará de la distribución internacional de la serie que se encuentra actualmente en desarrollo.

True Colours, copropiedad de las italianas Indigo Film y Lucky Red, se está expandiendo desde los largometrajes hacia el espacio de contenido televisivo bajo la nueva dirección de Elliot Gustin-Hollman, anteriormente en la poderosa distribuidora Newen Connect con sede en París.

La serie “Brkn” es la última incorporación a la lista actual de Glassriver que comprende “Avalanche”, que es una coproducción con el grupo finlandés Anything; la serie de libros “Konráð”, recientemente publicada, del popular autor islandés Arnaldur Indriðason, que se está adaptando para la pantalla; y la comedia dramática “Hot Stuff”, que es una coproducción con IDEA Film de Rumania actualmente en producción.

«‘Brkn’ traspasa los límites del género criminal nórdico y representa la narrativa distintiva y original que defendemos en Glassriver», dijo el copropietario de la compañía, Andri Ómarsson, en un comunicado. «Estamos encantados de asociarnos con True Colors, mientras continuamos compartiendo historias audaces y únicas de Islandia con el mundo».

Gustin comentó: «Un año después de lanzar nuestro negocio de distribución de series, estamos encantados de asociarnos con Glassriver. Esto demuestra nuestra capacidad como distribuidor independiente para respaldar proyectos audaces y de alta calidad. ‘Brkn’ es una serie con un enorme potencial y creemos firmemente que tendrá reconocimiento y éxito internacional».