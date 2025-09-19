GKR HEMAS lidera el programa Senator Care for Food Security, plantará maíz en NTT

Yakarta, Viva – En línea con el compromiso de Asta Cita, el Consejo Representante Regional de la República de Indonesia (DPD Ri) coloca la resiliencia alimento como el principal pilar del desarrollo regional y nacional.

DPD RI prepara el «Senador Cuidado de la seguridad alimentaria» maíz en la provincia East Nusa Tenggara (NTT). Esta iniciativa estratégica también se llevará a cabo en Bengkulu, South Sulawesi y Central Papua.

Este programa está diseñado como un paso concreto del DPD RI para realizar ASTA CITA, especialmente puntos para fortalecer la economía de la gente en función de los recursos locales y aumentar la seguridad alimentaria.

Centrarse en los productos de maíz como el área superior del área de NTT muestra un enfoque dirigido y sostenible. A través de una estrecha sinergia con los gobiernos locales, los agricultores locales y todos los socios estratégicos, se espera que este programa pueda impulsar la productividad, abrir empleos y finalmente mejorar el bienestar de la comunidad.

El vicepresidente del DPD RI, GKR HEMAS, enfatizó que el compromiso de su institución no se detuvo solo en ceremonial.

«Este programa de atención del senador es la implementación de nuestra ASTA CITA. Esto no es solo la siembra, sino un ecosistema de apoyo completo. Aseguraremos la asistencia técnica, la provisión de semillas superiores y, lo más importante, el acceso al mercado. Nuestro apoyo general, desde aguas abajo hasta aguas abajo, para que los agricultores en NTT tengan certeza y sientan directamente los beneficios, tanto para la seguridad alimentaria como para los ingresos familiares mejorados», dijo GKR Hemas.

Mientras tanto, el Diputado para la Administración del DPD RI, luego Niqman Zahir, agregó que el programa fue diseñado para convertirse en un modelo de colaboración efectivo entre el centro y la región para responder a los desafíos de los alimentos nacionales.

El plan es que la siembra de maíz simultánea se llevará a cabo el 27 de septiembre de 2025 en 4 provincias, a saber, Bengkulu, NTT, South Sulawesi y Central Papua. El área de tierra que se plantará con maíz es de alrededor de 5,000 hectáreas ubicadas en toda Indonesia. Vicepresidente del DPD RI, GKR. HEMAS, simbólicamente, estará presente en la Declaración de Programas en la Provincia de East Nusa Tenggara.

«Por esta razón, llegamos hoy para hacer la preparación final para el lanzamiento de actividades de plantación de maíz que son una manifestación concreta del apoyo DPD RI a la seguridad alimentaria nacional. El lanzamiento se llevará a cabo en la aldea de Oeneu, distrito de Kupang Barat, regencia de Kupang, provincia de NTT», dijo Lalu niquman.

El presidente del grupo de agricultores milenarios de agricultores prósperos, Nopri Aristo Habel, dio la bienvenida a la iniciativa DPD RI. Explicó que el potencial de la tierra en su área era muy grande, con 40 hectáreas en las que se habían trabajado y 350 hectáreas de tierra que aún esperaban ser optimizadas.

«Nuestro principal obstáculo es la infraestructura de riego dañada y las limitaciones de los equipos agrícolas. Las presas dañadas y los canales de riego no se mantienen, por lo que depende mucho del bombeo. Tenemos un gran potencial, pero las situaciones inadecuadas evitan que nos logren resultados óptimos. La presencia de programas y apoyo de la DPD RI está muy esperada para superar estos obstáculos».

A través de este paso estratégico, el DPD RI no solo lleva a cabo la función de supervisión, sino también la función de los representantes proactivos al llevar directamente las soluciones, alentando la realización de la independencia y la seguridad alimentaria de Indonesia.