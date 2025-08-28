Gkids lanzará el largometraje animado de Kenji Iwaisawa ‘100 metros’

Gkids está configurado en su lanzamiento Kenji iwaisawa‘S «100 metros» («Hyakuemu»). Se lanzará tanto en el japonés original como en una nueva versión en inglés en Los Ángeles el 10 de octubre, seguido de un lanzamiento de eventos a nivel nacional el 12 de octubre. La película se lanzará a nivel nacional en Japón el 19 de septiembre.

Basado en el amado manga de Uoto, autor de «Orb: On The Movements of the Earth», «100 metros» se anunció por primera vez en el Festival Annecy International Animation Film del año pasado. La película realizó su estreno mundial como una selección oficial en el Festival de Cine de Animación Annecy International 2025.

Sigue a Togashi, una estrella de pista que nace para correr. Según el logline, Togashi es naturalmente dotado y gana cada carrera de 100 metros sin esfuerzo. Pero en sexto grado, conoce a Komiya, un estudiante transferido que está lleno de determinación pero carece de técnica. Al enseñarle, Togashi le da a Komiya un nuevo propósito: ganar sin importar qué. Los años pasan, y Togashi y Komiya se encuentran nuevamente como rivales en la pista y revelan sus verdaderos seres.

A Iwaisawa se une al diseñador de personajes y director ejecutivo de animación Keisuke Kojima, y ​​el director de arte Keikankun Yamaguchi. El guión está escrito por Yasuyuki Muto («Mobile Suit Gundam: Hathaway», «Tokio Revengers»), y el puntaje está compuesto por Hiroaki Tsutsumi («Jujutsu Kaisen», «Revengadores de Tokio», «Dr. Stone»). El proyecto está siendo producido por Pony Canyon, Tokyo Broadcasting System (TBS) y Asmik Ace.

Esto marca la segunda colaboración entre Gkids y Kenji Iwaisawa.

Hablando de la película con Variedad, Iwaisawa dijo: «Lo que más me atrajo fue la historia del protagonista, que se llamó un genio, sintiendo los límites de su talento mientras crecía, pero superando los obstáculos y regresando. Podría relacionarme con eso porque también dije deportes».

Visualmente, dice que quería «hacer que los personajes sean lo más realistas posible y capturar la atmósfera del manga original de Uoto-sensei».

Iwaisawa saltó a la fama después de su película debut, «On-Gaku: Our Sound». Gkids distribuyó la película. Estaba compuesto por más de 40,000 marcos dibujados a mano, utilizando la técnica de animación de rotoscoping. Luego ganó la mejor función animada independiente en los Annie Awards.

El cineasta usó Rotoscoping nuevamente en esta función y dijo: «Tenemos un equipo más grande con muchos miembros del personal profesional que me ayudan a refinar la técnica de rotoscoping para que sea más eficiente y mejore la calidad».

