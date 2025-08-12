GKI llama al gobernador interino de Papua sospechoso de intervención PSU, Bawaslu quiere explorar

Yakarta, Viva – Jefe de la Oficina General del Sínodo GKI Papuasia Pdt. Petrus Imoliana admitió que hubo una intervención realizada por el gobernador interino de Papua, Agus Fatoni al inspector general de la policía de Papúa, Petrus Patrus Patrige Rudolf Renwarin, en una nueva votación (PSU) Papua Pilkada.

«Primero, el gobernador interino fue asignado a Papua para completar Papua PSU, no para convertirse en un equipo de éxito de uno de los paslones. En cambio, ingresó a la mezquita y dio una conferencia que tuvimos que elegir a nuestro sacerdote», dijo Petrus Imoliana a los periodistas el martes, 12 de agosto de 2025.

Petrus dijo que su partido se embolsó una serie de presuntas prácticas de intervención que ocurren abiertamente.



Pueblos indígenas de la Región de Tanah Tabi Geruduk de la Oficina del Gobernador de Papúa

«En segundo lugar, el lado claramente del lado estaba Parcok (el partido Brown), el jefe de policía vino, ¿cuáles fueron los asuntos del jefe de policía a Sentani?

Petrus afirmó tener evidencia de la no neutralidad del gobernador interino del jefe de policía de Papua en forma de grabación de video y votos que supuestamente ordenan a su personal que apoye al par número 2.

Según él, los miembros de la policía también intimidan al público para elegir a la pareja de Matthew-Aricoko. Además, se sospecha que el miembro de la policía regional de Papua distribuye dinero para comprar los votos de la comunidad.

Aun así, Petrus afirmó haber logrado expulsar los aviones de la regencia de Mamberamo Raya, que trajo dinero a las intervenciones de Papua Pilkada PSU. También dio un ejemplo de que hubo un esfuerzo por traer dinero usando ambulancias en la regencia de Sarmi.

«Se extendió al organizador. Porque si engañas a los papúes, no puedes. No puedes. Papúa a pesar de que comen be-, está bien. Mientras no ayudes. Sí, amor al organizador», dijo.

Petrus dijo que la condición hizo que la comunidad ocupara la oficina del gobernador de Papua, en Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, lunes 11 de agosto de 2025. Papúa, dijo, exigió neutralidad Asn y policías en la PSU Papua Pilkada.



Petrus dijo que la comunidad volvería a las calles nuevamente para exigir justicia en estas elecciones regionales en la cabeza.

«Ciertamente. Porque no podemos soportar engañar en nuestra propia ciudad natal. Vemos la situación», dijo.

Por separado, la agencia de supervisión electoral (Bawaslu) RI afirmó haber comenzado a rastrear las acusaciones de la no neutralidad del aparato civil estatal (ASN) y la Policía Nacional en la revocación de Papua Pilkada (PSU).

La presunta no neutralidad involucraba los nombres del gobernador interino de Papua, Agus Fatoni y el jefe de policía de Papua, el inspector general Petrus Patrus Rudolf Renwarin.

«Hay información preliminar (relacionada con presuntas violaciones de la neutralidad de ASN y POLRI) que se rastrean», dijo el presidente del cuerpo de supervisión electoral de Indonesia, Rahmat Bagja.



Con respecto al desarrollo temporal de la supuesta neutralidad, Bagja dijo que todavía estaba esperando un informe de la provincia Bawaslu de Papua. Además, el proceso de PSU todavía se está ejecutando en varias calaciones de votación (TPS).

«Todavía es un proceso de recapitulación, hay varias PSU en las TPS», concluyó.